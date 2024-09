Onorevole Nicola Ottaviani: “Impensabile che anche nel Centro-Sud Stellantis non investa come in Michigan”

Dichiarazione dell’onorevole Nicola Ottaviani (Lega), segretario della commissione Bilancio della Camera dei Deputati: “Siamo sempre rispettosi delle scelte degli industriali, perché sono loro ad essere legittimati all’organizzazione dei fattori della produzione, come recita anche il nostro codice civile. Ma tra i fattori della produzione, di cui bisogna tener conto, in Italia, ci sono anche gli aiuti di Stato, verso l’automotive, sia in termini di finanziamento diretto sia di ammortizzatori sociali per i lavoratori, come la cassa integrazione ed altri cuscinetti sociali pagati con la fiscalità generale di tutti i contribuenti. Se in Michigan, quindi, Stellantis investe oltre 400 milioni di dollari, è impensabile che non si sviluppi un’identica riflessione anche per gli stabilimenti di Cassino, Pomigliano e Melfi, beneficiari di una buona fetta degli stanziamenti pubblici italiani ed europei. Siamo sicuri che i vertici del gruppo dimostreranno con fatti concreti la sensibilità della proprietà, verso le esigenze sociali, prima ancora che economiche, del centro sud del Paese”.

COMUNICATO STAMPA