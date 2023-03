Online i biglietti per l’Asian Film Festival (Roma, XX edizione)

Al via da oggi la biglietteria per acquistare singoli ingressi ed abbonamenti all’Asian Film Festival. Il festival dedicato alla migliore cinematografia contemporanea dell’Estremo Oriente, organizzato dal Cineforum Robert Bresson e con la direzione artistica di Antonio Termenini, inaugurerà la sua ventesima edizione giovedì 30 marzo presentando, fino al 5 aprile, ben 18 lungometraggi in concorso, 5 film fuori concorso, 3 cortometraggi e 6 opere della sezione “newcomers” dedicata ai giovani cineasti esordienti.

Una rassegna strutturata anche in giornate tematiche dedicate a singole Nazioni, per dare la possibilità di conoscere meglio tradizioni e culture di Paesi a noi geograficamente lontani: in programma il Thailand Day il 31 marzo, il Korean Day il 1° aprile, il Japan Day il 2 aprile e il Vietnam Day il 4 aprile.

Tra gli ospiti che interverranno e incontreranno il pubblico in occasione delle rispettive proiezioni, si segnalano dalle Filippine Daniel Palacio, Hilque Dairo, Vanessa Joico Tuico – regista e produttori di “The monkey and the turtle”, Cao Thanh Lan & Gregor Siedl, autori delle musiche di “Memento Mori – Earth”, dal Vietnam e Soros Sukhum, produttore di “Faces of Anne”, dalla Thailandia.

Epilogo del festival sarà la giornata evento al Cinema Barberini, in programma il 12 aprile 2023, durante la quale saranno programmati film fuori concorso con tematiche di maggiore entertainment: tra questi, in esclusiva, Fantasy World e Drown di Lim Sang Su.

I biglietti vanno dai 4 ai 7 Euro, mentre l’abbonamento complessivo a tutti i film costa 30 Euro (ridotto a 25 Euro per studenti e over 65).

La programmazione è già online sul sito ufficiale del festival: www.asianfilmfestival.info

COMUNICATO STAMPA