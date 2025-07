Omron, cambio di proprietà: l’UGLM chiede di conoscere il piano industriale

Lo stabilimento di Frosinone, specializzato nella produzione di componentistica (sensori -barriere di sicurezza – dispositivi meccatronici) per il settore dell’automotive, elettrodomestici e fotovoltaico, cambia proprietà. Si apprende che da dicembre l’azienda non farà più parte del gruppo omonimo giapponese ma passerà al fondo tedesco FairCap.

Si tratta di una società di investimento con diverse sedi Europee (Monaco di Baviera, Milano, Londra) che svolge un servizio completo nei settori dell’ingegneria – prototipazione – produzione – assemblaggio, fino a servizi riguardanti il personale e tutte le risorse tecnologiche/produttive necessarie a portare il prodotto al cliente finale.

La UGLM di Frosinone chiede di conoscere il un piano industriale per capire se la nuova proprietà voglia garantire la produttività e l’aspetto occupazionale.

“Abbiamo la necessità – spiega il Segretario Provinciale Gerardo Minotti – di dare risposte concrete ed insieme all’attuale management dobbiamo lavorare per un futuro che garantisca il lavoro per tutti i dipendenti attuali. La UGLM di Frosinone chiede un incontro con i vertici di FairCap per avere i dettagli di questo cambiamento ed i loro progetti futuri riguardanti la OMRON di Frosinone.

La UGL Metalmeccanici di Frosinone sarà in prima linea per seguire nei minimi dettagli la vicenda; inoltre continuerà a monitorare la situazione con lo scopo di tutelare tutti i lavoratori e le lavoratrici che rappresenta“.