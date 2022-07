Omicidio Serena Mollicone – Lumini accesi a simboleggiare ‘luce di giustizia e verità’ in attesa della sentenza di primo grado

È prevista nel tardo pomeriggio di domani, venerdì 15 luglio, la pronuncia della sentenza di primo grado relativa all’omicidio della studentessa di Arce Serena Mollicone. Francesco Di Rienzo, l’operatore di Protezione Civile che coordinò le ricerche che portarono al ritrovamento del corpo, invita tutti a recarsi alle ore 20.00 sul luogo dove fu rinvenuta Serena per accendere lumini a simboleggiare ‘la luce della giustizia e la luce sulla verità’, giustizia e verità attese da ben 21 lunghissimi anni. Il volontario Di Rienzo donerà poi a Serena la maglia della Protezione Civile che indossava il 3 giugno 2001, giorno in cui fu rinvenuto il corpo ormai esanime della studentessa 18enne in un boschetto tra Arce e Fontana Liri, in località Fontecupa. Massima partecipazione quindi, per Serena, per Guglielmo e perché no, anche per il brigadiere Santino Tuzi.

