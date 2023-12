Omaggio a Lucio Battisti dagli artisti ciociari uniti: ecco le inedite versioni del Luma Soundscape

Il Luma Recording Studio è lieto di annunciare l’uscita sulle diverse piattaforme di “Luma Soundscape”, un viaggio sonoro senza precedenti attraverso l’eredità dei grandi cantautori italiani.

Ideato da Luca Leoni, l’Associazione presenta con orgoglio un esclusivo progetto di omaggi dedicati ai maestri della musica italiana. Dopo il successo dell’anno precedente, in cui si è celebrato l’immortale Lucio Dalla, quest’anno l’omaggio è stato riservato ad un altro “Lucio” della musica italiana: Battisti. L’arrangiamento, guidato dall’italo/francese Leonardo Raponi, ha assunto una nuova dimensione.

“Quest’anno – spiega Luca Leoni – abbiamo esteso il coinvolgimento artistico che, voglio sottolineare, è interamente ‘Made in Ciociaria’: agli oltre 60 talentuosi musicisti, incluso l’aumento a 8 elementi per la sezione d’archi, c’è stato l’innesto di una sezione fiati e l’aggiunta del coro Amazing Grace Gospel che ha impreziosito l’opera. Marco Cento ha contribuito in modo essenziale mettendo a disposizione il suo microfono artigianale ‘Cento’. L’Associazione Coltivarte ha svolto un importante lavoro per la logistica e l’attrezzatura ed Elephant Mastering, con il prestigioso Riccardo Parenti, 7 volte disco di Platino, ha svolto un ruolo fondamentale nel mastering del brano”.

Luma Soundscape unisce le eccellenze musicali locali con l’anima della musica italiana, trasformando composizioni celebri in un’esperienza sonora unica e coinvolgente. Questo tributo offre un omaggio emozionante e autentico agli artisti iconici, mostrando la passione e l’impegno dedicati alla creazione di un’opera musicale senza tempo. I brani di Lucio Battisti reinterpretati dagli artisti ciociari sono: “Il mio canto libero”, “Giardini di Marzo”, “Mi ritorni in mente”, “E penso a te”. Il progetto è completamente prodotto dall’Ass. Luma Recording Studio, sfruttando tutte le nuovissime tecnologie di cui dispone, sia in questione audio che video. Il reparto video, il montaggio e la finalizzazione sono stati gestiti da Matteo Cataldi e Luigi Cerbone. L’audio, sia la registrazione che il mixing, è stato invece curato da Luca Leoni, Riccardo Parenti e Leonardo Raponi.

“Unire tantissimi tra i migliori artisti della provincia di Frosinone – conclude Leoni – è motivo di grande soddisfazione. Questo territorio, anche in ambito musicale, ha delle straordinarie eccellenze: lavorare insieme dà maggior lustro a progetti che hanno l’ambizione di far emergere quelle che sono le peculiarità della Provincia di Frosinone. Siamo felici che anche questo secondo appuntamento stia riscuotendo un enorme successo. Tengo a ringraziare, con grande sincerità, tutti gli artisti e coloro che hanno dato un contributo prezioso per questa opera”.

Qui il link: https://youtu.be/zB-kEAbS634?si=axgImsnSByFm6daa

Hanno collaborato: Arrangiamento a cura di Leonardo Raponi Voci: Simone Partigianoni, Alessandra Piccirilli, Carlo Cerroni, Iris Pellegrini, Emanuele Feudo, Michaela Ferriello, Federica Roma, Vanessa Perilli, Federico Palladini, Luigi Carlini, Roberta Frioni, Jessica Tagliaferri, Leopoldo Marcello, Frankie Micheli, Lorenzo De Angelis, Nicoletta Evangelista, Luca Attura, Gianmarco Stirpe, Sara Lo Scalzo, Chiara Latini, David Addesse, Massimo Iovino, Angelo Sarra, Pietro Alessandrini, Franco Maddaleni, Francesco Polidori Coro: -Chiara Latini, Sara Lo Scalzo, Giorgia Parmeni, Flavia Scaccia, Angelica Polletta, Andrea Addesse, Vanessa Perilli, Roberta Frioni, Jessica Tagliaferri, Michaela Ferriello, Emanuele Feudo, Luigi Carlini, Lorenzo De Angelis, Matteo Cavana Batteria: Alessandro Blasi, Luca Leoni, Azeglio Izzizzari Basso: Mauro Arduini, Leonardo Raponi Chitarre: Ettore Roccatani, Danilo Di Mario Piano, Valentino Calicchia Fiati: Stefano de Santis, Stefano Preziosi, Fabio Gelli, Mattia Collacchi Archi: Beatrice Alessandrini, Silvia Pedone, Silvia Ruffini, Camilla Cestra, Martina Surace, Pierpaolo Rossi, Ilaria Calabro, Giorgio Matteoli Riprese Video: Luigi Cerbone, Matteo Cataldi, Matteo Delle Chiaie, Giulio Salvadori Montaggio Video: Matteo Cataldi Luigi Cerbone Matteo Delle Chiaie Riprese Audio: Luca Leoni Riccardo Parenti Mixing Audio: Luca Leoni Riccardo Parenti Leonardo Raponi Mastering Audio: Elephant Mastering by Riccardo Parenti Un ringraziamento speciale per l’organizzazione: Roberta Frioni Beatrice Alessandrini Ettore Roccatani Matteo Cataldi Paolo Cataldi Riccardo Parenti Marco Cento Daniele Gradissi.

