Oltre Roma Wine Tour 2025, a Fiuggi la due giorni che consolida il Lazio come Hub del vino del centro Italia

Tutto pronto per la seconda edizione di Oltre Roma Wine Tour, la manifestazione di Camera di Commercio Frosinone Latina e Azienda Speciale Informare che punta a far conoscere a livello nazionale e internazionale la qualità raggiunta dai produttori di vino delle province di Frosinone e Latina. Il mondo del vino si dà appuntamento a Fiuggi per un evento che apre le porte ai mercati internazionali, promuovendo le province a sud di Roma come territorio di eccellenza vitivinicola. Oltre Roma Wine Tour 2025 mette al centro il dialogo tra produttori, buyer e operatori del settore nazionale ed estero, con un focus sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni.

L’appuntamento con l’edizione 2025 è i prossimi 24 e 25 marzo a Fiuggi, nella splendida cornice della Fonte Bonifacio VIII. Due giorni di degustazioni e incontri d’affari, con operatori italiani e internazionali, all’interno del Salone delle Mescite, che vedranno protagoniste 33 aziende vitivinicole con oltre 100 etichette. Un’occasione unica per le aziende delle due province di rafforzare la propria rete commerciale, consolidare il business locale e ampliare le opportunità di export.

L’evento coinvolgerà, infatti, buyer italiani e internazionali, importatori, distributori, agenti di commercio, giornalisti, blogger, associazioni di sommelier, comunicatori del mondo del vino. Saranno giornate di confronto e di lavoro, dedicate esclusivamente ad un pubblico selezionato, organizzate in collaborazione con la Strada del Vino dell’Olio e dei Sapori della provincia di Latina; la Strada del Vino Cesanese, il Consorzio di tutela del Cesanese del Piglio DOCG, il Consorzio di Tutela Cabernet di Atina DOP e il Consorzio di Tutela Cori DOC.

La conferenza di apertura

Lunedì 24 marzo, alle ore 12:00, è in programma la welcome conference di apertura lavori. Per “I Vitigni autoctoni: la nostra identità, il nostro patrimonio“, interverranno: Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina; Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare del Lazio; Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi; Massimiliano Raffa, Commissario Straordinario ARSIAL; Luigi Niccolini, presidente dell’Azienda Speciale Informare e Carla Picozza, Consigliere Internazionalizzazione Azienda Speciale Informare. A moderare la conferenza sarà la giornalista Mariarita Grieco, vicedirettore TG1 Rai.

Il Presidente Acampora ha così commentato: “Il vino è ormai diventato, a pieno titolo, ambasciatore del nostro territorio. Grazie ad un impegno congiunto e condiviso portato avanti dalla Camera di Commercio con le principali realtà del mondo produttivo e associativo dell’area vasta Frosinone Latina. La seconda edizione di Oltre Roma Wine Tour è l’esempio più tangibile del modello che, come ente camerale, stiamo portando avanti: quello di un’alleanza con il mondo delle imprese su azioni condivise a vantaggio del territorio. Parliamo di una manifestazione che punta a far conoscere a livello nazionale ed internazionale la qualità raggiunta dai produttori di vino delle province di Latina e Frosinone. Stiamo lavorando e continueremo a lavorare sulla creazione di un brand “Oltre Roma” da portare nei più importanti appuntamenti di settore. E il successo della precedente edizione, insieme a quello dell’evento “Vini d’Abbazia”, che replicheremo nei prossimi mesi, sono la prova che siamo sulla strada giusta. Mettere a disposizione le risorse camerali su progettualità che abbiano una grande riconoscibilità e che valorizzino i nostri luoghi è tra le priorità dell’azione della Camera di Commercio”.

L’obiettivo è di fare di Oltre Roma, nel giro di qualche anno, l’evento più importante del centro Italia dedicato a chi per professione si occupa di vino. Il tutto puntando sull’enoturismo, settore sempre più strategico nell’economia delle aziende vitivinicole. Oltre Roma si propone inoltre di diventare un brand da portare nelle più importanti fiere del vino.

Nel frattempo, si conferma come un appuntamento chiave per il settore vitivinicolo del centro Italia. Protagoniste della manifestazione sono le 33 cantine partecipanti, espressione della ricchezza enologica del territorio e dell’eccellenza della produzione vitivinicola laziale: Agricola D’Ausilio, Albetum, Antica Tenuta Palombo, Azienda Agricola Macciocca, Cantina Colle Gioie, Cantina Fortuna Srl, Cantina Tre Terre, Cantina Villa Gianna, Cantine Massimi, Casale Del Giglio, Casale Della Ioria, Cincinnato, Coletti Conti, Donato Giangirolami, Donna Vittori, Emiliano Fini, Giorgio Pecora Vini, L’Avventura Bio, Marcella Giuliani, Marco Carpineti, Marletta Teresa, Masseria Barone, Petrucca e Vela, Pietra Pinta, Pileum Vitivinicola, Rosso Del Borgo, Società Agricola Maria Elena Sinibaldi, Tenuta Cervelli, Tenute Filippi, Terre Antiche, Vigne Toniche, Vigneti Iucci, Vini Giovanni Terenzi.

Ingresso riservato a giornalisti e operatori del settore. Per info e prenotazioni: segreteria@oltreroma.com – Tel. +39 351 7904925.