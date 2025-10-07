“Oltre l’immagine”: la pittura di Piero Iafrate esposta nel meraviglioso teatro di Terricciola (PI), conquista la Toscana (FOTO)

Si è concluso con grande successo l’evento culturale “Il sapere è di tutti”, promosso dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma in collaborazione con il Comune di Terricciola, che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e un vivace interesse culturale.

Tra i momenti più significativi della giornata, l’inaugurazione della mostra personale del pittore Piero Iafrate (nostro concittadino), dal titolo “Oltre l’immagine”, ha rappresentato il cuore emozionale e visivo dell’intera iniziativa.

Iafrate, originario di Arpino, è un uomo polivalente: formatore, giurista e dirigente aziendale, ma anche artista appassionato. Da oltre trent’anni coltiva la pittura, una passione nata e maturata ammirando le opere del grande Umberto Mastroianni, che ha segnato profondamente il suo percorso espressivo (grazie al Sen. Massimo Struffi che ne ideó una Fondazione).

La sua arte è un linguaggio viscerale m, lontano dalla rappresentazione realistica, vicino invece all’intuizione, al colore, alla materia. In questa esposizione, alcune opere richiamano volutamente l’arte rupestre, offrendo un dialogo profondo con la lezione tenuta in mattinata dalla prof.ssa Viviana Rubichi, docente di Storia dell’Arte presso UniMarconi, dal titolo “Da Lascaux ai graffiti”.

“La mia arte, afferma iafrate, non è altro che una forma di comunicazione: ogni pennellata racconta un’emozione profonda”, sottolineando il valore simbolico ed emotivo delle sue creazioni.

Un ringraziamento sentito va al Sindaco Matteo Arcenni, all’assessore Adriano Carloni, all’intera Amministrazione Comunale di Terricciola, alla prof.ssa Rubichi, ai numerosi ospiti intervenuti e al conduttore Vincent Marco, che ha guidato l’incontro con sensibilità e professionalità.

“Oltre l’immagine” è molto più di una mostra: è un invito a sentire, a lasciarsi attraversare dalla forza silenziosa del colore. Un viaggio che, oggi, ha trovato nella cornice storica del Teatro DiVino, la sua più naturale espressione.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Toscana e Ciociaria nel cuore .

