“Oltre il silenzio”: incontro sulla violenza di genere

Si aprirà con l’audio testamento di Giulia Cecchettin l’incontro “Oltre il silenzio” in programma per giovedì 13 marzo presso l’aula consiliare del Comune di Cisterna. Un’iniziativa promossa dal Coordinamento Diritti Famiglia, Infanzia e Pari Opportunità in collaborazione con l’amministrazione comunale con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza sulle donne nelle sue diverse articolazioni nel quadro delle attività legate al contrasto delle differenze di genere.

L’evento sarà anticipato alle ore 10 da un flash mob in piazza XIX Marzo organizzato da MGA Studios, poi alle ore 11 l’incontro al quale sono stati invitati esperti qualificati. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Valentino Mantini e dell’assessora alla parità di genere Maria Innamorato sono previsti gli interventi di Carmen Casu, responsabile provinciale del Coordinamento Diritti Famiglia, Infanzia e Pari Opportunità e del consigliere regionale Angelo Tripodi il quale fornirà gli ultimi dati Istat relativi all’accoglienza delle donne vittime di violenza nei pronto soccorso del Lazio.

Poi la parola passerà a Federica Lama, componente del coordinamento per la sensibilizzazione sulle malattie invisibili e alla psicologa e criminologa forense Gabriella Marano, consulente della famiglia Cecchettin. Saranno presentati inoltre materiali documentali e testimonianze significative, comprese sentenze, denunce, audio telefonici, video e altri elementi rilevanti che aiuteranno a comprendere meglio il fenomeno della violenza sulle donne.

L’idea di portare questo dibattito in giro per la provincia e non solo nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne ma in tutto l’arco dell’anno punta ad approfondire e analizzare il fenomeno della violenza psicologica, della manipolazione affettiva e del controllo nelle relazioni fornendo anche qualche strumento per contrastarla.

L’incontro sarà moderato da Domenico Ippoliti e in aula consiliare sarà garantito il servizio di interpretariato Lis a cura Lis Mariangela Peduto.