Oltre i Limiti 2026: “Superati tanti ostacoli, abbattuto ogni limite per regalare un sorriso a questi ragazzi”

Motori, inclusione e sorrisi: al Circuito Valle del Liri di Arce, sabato 23 maggio, la solidarietà è

scesa in pista per regalare emozioni e sorrisi a tanti bambini e ragazzi meno fortunati

Un evento nato con l’obiettivo di coinvolgere ragazzi disabili, bambini e famiglie in un contesto aperto e

ricco di attività: giri dimostrativi su auto stradali e racing, kart biposto e quad, oltre a momenti che hanno

visto il coinvolgimento e la presenza attiva anche di Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco.

Stand informativi, musica ed intrattenimento per tutta la famiglia, per un evento benefico, andato in

scena sabato 23 maggio 2026, presso il Circuito Valle del Liri di Arce, nel frusinate, che ha riscosso un

grande successo come racconta l’ideatore ed organizzatore Simone Lanciacorta:

“Quando ho iniziato a lavorare a questa manifestazione sapevo che il percorso sarebbe stato

tutto in salita. Ma oggi, ad evento concluso, posso dire con orgoglio che con determinazione e

superando ogni ostacolo e limite, siamo riusciti a realizzare qualcosa di straordinario. La

solidarietà è scesa in pista, regalando una giornata indimenticabile a tanti bambini e persone

con disabilità. Abbiamo dovuto superare tanti ostacoli, ma siamo riusciti ad abbattere ogni limite

per regalare un sorriso a questi ragazzi!. L’iniziativa è nata dal mio profondo desiderio di superare

le barriere attraverso il mondo che amo, quello dei motori. Vedere il circuito trasformarsi in

un’oasi di pura felicità, con i ragazzi entusiasti nel salire a bordo di vere auto da rally, macchine

da corsa, quad e kart, al fianco di piloti esperti, è stata la ricompensa più grande per tutti gli

sforzi fatti. Un ringraziamento speciale al Circuito Valle del Liri, in particolare ad Armando, per

l’ospitalità e la splendida accoglienza riservata. A rendere la giornata un vero successo è stata

anche la straordinaria presenza delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine e dei corpi di soccorso

che hanno risposto positivamente alla mia chiamata. I ragazzi hanno vissuto l’emozione di salire

sui mezzi dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Un successo enorme ha riscosso

anche la “Pompieropoli”, il percorso interattivo curato dai Vigili del Fuoco che ha permesso ai più

piccoli di essere “pompieri per un giorno”. Il tutto si è svolto in totale sicurezza grazie alla

presenza fondamentale della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana”

“Non avrei mai potuto realizzare questo sogno da solo. Dietro alle quinte ha lavorato una

squadra eccezionale. Prima di tutto la mia spalla destra, Serena, che insieme a tutto il team di

RFcarsystem ha lavorato instancabilmente ed è stata fondamentale. Un grazie di cuore agli amici

di Pik Race ed all’Associazione Viviamo Arce. Un ringraziamento sentito e profondo al Comune

di Arce, in particolare all’Assessore Alessandro Proia, che ha creduto da subito nel valore sociale

di questo progetto e ci ha supportati in ogni passo. Un grazie speciale poi ad una persona

davvero spettacolare, Massimo di MP Motor Pama, con i suoi magnifici quad, che ha messo

cuore e passione immensi in questa giornata. Infine, il ringraziamento più grande va a tutti gli

sponsor che hanno scelto di sostenerci ed a chiunque abbia collaborato. Abbiamo dimostrato

che quando si uniscono le forze, per una causa speciale, non esistono barriere insuperabili. Sarà

solo la prima di molte altre giornate da vivere insieme!”

Credits: Marco Cardinali –

SM RacingMedia & DRC sport management