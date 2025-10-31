OLTRE I CONFINI: UN VIAGGIO TRA CULTURA, IDENTITÀ E DIALOGO

Si è tenuta la presentazione online del saggio “I controlli alle frontiere” di Federico Pica, organizzata da CP Cambridge in collaborazione con Ciao Magazine e con il supporto dell’Associazione Culturale Latium.

L’incontro, presenziato dalla direttrice di CP Cambridge, Stefania Del Monte, e moderato dalla scrittrice Elisabetta Bagli, presidente di Latium e direttrice della sezione spagnola di Ciao Magazine, ha rappresentato un importante momento di riflessione e di dialogo interculturale. L’evento ha saputo superare distanze geografiche e linguistiche, ponendosi come spazio di confronto tra esperienze e prospettive diverse.

Al centro del dibattito, il confronto tra l’autore Federico Pica e il professore Fernando Val Garijo dell’Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), che ha offerto un’analisi accademica articolata e interdisciplinare.

Nel corso della discussione sono emersi i temi centrali del volume: i confini visibili e invisibili, la libertà, il senso di appartenenza e la complessità delle identità contemporanee.

Hanno contribuito in maniera significativa anche Andrea Lazzari (Presidente Com.It.Es. Madrid), Antonello Caponera (Presidente Com.It.Es. Colombia) e Maria Dalleves (Segretaria Nazionale AIM Argentina), portando la voce delle comunità italiane all’estero e sottolineando l’importanza della cooperazione culturale e del legame che unisce le diverse realtà italiane nel mondo.

L’evento si è concluso con un vivace dibattito aperto al pubblico, che ha evidenziato l’interesse e la partecipazione dei presenti, confermando la rilevanza dei temi trattati e l’efficacia del dialogo come strumento di crescita comune.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Comune di Fumone, per la costante attenzione alle iniziative culturali e letterarie che promuovono il dialogo tra territori e culture.

Con questa iniziativa, CP Cambridge rinnova la propria missione di promuovere l’incontro tra autori e lettori, lingue e culture, idee e persone. La collaborazione con Ciao Magazine e Latium si conferma un esempio concreto di sinergia culturale capace di generare valore e conoscenza condivisa.

“I controlli alle frontiere” di Federico Pica non è solo un saggio di grande attualità, ma un invito a guardare oltre i confini, a riflettere sull’identità e sulla libertà in un mondo in continuo cambiamento.