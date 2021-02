Oltre 600 podcast di Radio Civita InBlu prodotti nel 2020

Radio Civita InBlu chiude il 2020 con una produzione di quasi 600 podcast pubblicati sul profilo ufficiale Spreaker e distribuiti sulle maggiori piattaforme audio. Sono circa 200 le interviste realizzate nel corso di quest’anno così turbolento e che possono essere riascoltate da pc, smartphone e device. Contributi originali come il giornale radio locale quotidiano, i contributi audio di speaker e collaboratori, ma anche letture e progetti radiofonici come “Peccati di gola”, a cura della cooperativa sociale Nuovo Orizzonte di Formia, e “A noi la linea”, a cura dei ragazzi dell’Azione Cattolica dei Ragazzi della Arcidiocesi di Gaeta.Soddisfazione da parte del direttore della radio, don Maurizio Di Rienzo: “Radio Civita InBlu è l’unica emittente radiofonica della provincia di Latina con un servizio professionale di podcast, avviato dal gennaio 2019. I podcast fanno parte della vita quotidiana di tutti noi e danno l’opportunità di riascoltare i contenuti di valore prodotti dai nostri speaker e collaboratori, che ringrazio per la passione e la qualità delle produzioni. Invito tutti ad ascoltare e condividere le nostre produzioni audio”.Radio Civita InBlu è la Radio on the Road, in onda nel basso Lazio e alta Campania dal 1988. Radio Civita InBlu si ascolta su www.radiocivitainblu.it, smart device, FM 90.7 nel golfo di Gaeta; FM 101.0 a Fondi e dintorni; FM 95.0 e 103.8 a Itri e Terracina; FM 91.9 in alta Campania. Da pochi giorni, è presente in visual radio sul sito e sulla app FM-World. Radio Civita InBlu è diretta dall’ufficio per le comunicazioni sociali della arcidiocesi di Gaeta. I podcast sono distribuiti da Spreaker sulle maggiori piattaforme audio ed è presente sui social network più diffusi.

COMUNICATO STAMPA