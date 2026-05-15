Oltre 400 musicisti a Cisterna per il concorso “Perle sonore”

È tutto pronto per il via alla seconda edizione del concorso nazionale “Perle Sonore” organizzato dall’Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” e l’Associazione Allegro con brio, in collaborazione con il Comune di Cisterna di Latina.
La città di Cisterna di Latina si prepara ad accogliere – per la prima volta in presenza dopo l’edizione online che fu realizzata sotto durante la pandemia – oltre quattrocento giovani musicisti provenienti da tutta Italia: scuole e solisti dal Lazio, Sicilia, Calabria, Liguria, Marche, Umbria, Campania.
Un successo di iscrizioni di solisti, orchestre, cori e ensemble al punto tale che si è reso necessario aggiungere la giornata del 20 maggio alle tre già in calendario dal 21 al 23 maggio, per consentire le esibizioni di tutti i partecipanti, in un’importante occasione di confronto.
Due commissioni lavoreranno in parallelo, una presso la Sala Consiliare del Comune di Cisterna di Latina, l’altra presso l’Auditorium “Damiano Malvi” nella Scuola secondaria di primo grado “Alfonso Volpi”.
“La città risuonerà di splendida musica, di giovani e di tanta passione per quest’arte straordinaria, di cui Cisterna vuole essere espressione e promotrice” dichiara la Dirigente Scolastica dott.ssa Nunzia Malizia.