OLTRE 19 MILIONI DI EURO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DI CINQUE ISTITUTI SCOLASTICI DI CASSINO

Oltre diciannove milioni di euro per le scuole di Cassino. La Provincia di Frosinone ha infatti intercettato attraverso il DGR 461/2020 i fondi necessari per la messa in sicurezza sismica di cinque istituti scolastici della città martire. Gli edifici strategici che saranno interessati dagli interventi saranno quelli dell’IPIA con un finanziamento di 5.678.800 €, del Convitto annesso all’I.I.S. San Benedetto con un finanziamento di € 2.659.200 €, dell’ITC Medaglie D’Oro a cui sono destinati 4.226.400 €, dell’ITG Europa Folcara dove sono stati assegnati 6.115.600 € e, infine, quello della palestra del Liceo Classico “G. Carducci” a cui sono stati assegnati 582.500 €. Il totale degli interventi è pari a 19.262.400,00 € e la Provincia di Frosinone ha terminato proprio in questi giorni la fase di aggiudicazione della progettazione esecutiva ed entro fine anno procederà alle relative gare di appalto dei lavori e alla stipola dei contratti con le imprese aggiudicatarie. Proprio questa mattina il Presidente della Provincia Luca Di Stefano e i dirigenti dell’ente hanno incontrato a Palazzo Jacobucci il Direttore della Direzione regionale Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, dott. Paolo Alfarone e il Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica, Dott. Luca Marta, collegato da remoto, per un aggiornamento sullo stato delle procedure in corso.

“Siamo riusciti a intercettare oltre diciannove milioni di euro per la messa in sicurezza sismica di cinque scuole del nostro territorio. Gli interventi previsti per gli istituti coinvolti non solo miglioreranno la sicurezza strutturale degli edifici, – ha specificato il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano – ma dimostrano anche l’impegno della nostra amministrazione per la formazione e il futuro dei nostri giovani. Il nostro obiettivo è garantire che i lavori inizino quanto prima, per completare i progetti in tempi rapidi e rendere gli edifici scolastici assolutamente sicuri. Investire nelle scuole significa investire nel futuro delle nostre comunità. Sono certo che questi interventi porteranno benefici a lungo termine, non solo per la sicurezza, ma anche per la qualità dell’istruzione che possiamo offrire ai nostri studenti. Continueremo a lavorare con determinazione per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi a favore dell’istruzione e della crescita della nostra provincia”, ha concluso il Presidente Di Stefano.