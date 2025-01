Oliviero Toscani, come è morto il fotografo. Il suo cardiologo: «Non ha sofferto, la patologia al cuore non c’entra»

Oliviero Toscani è scomparso a 82 anni, ma come è morto il celebre fotografo protagonista di tante campagne provocatorie e rivoluzionario nel campo della pubblicità? «Oliviero ha vissuto tutta la sua vita al di fuori delle convenzioni e muore nello stesso modo. Il suo è un momento di passaggio totalmente privato», ha detto Michele Emdin, cardiologo del grande fotografo e direttore del dipartimento cardio-toracico della Fondazione Monasterio, spiegando che «la camera ardente non ci sarà».Toscani, ha aggiunto, «non ha sofferto ed è morto in seguito a un incidente che nulla ha a che vedere con la sua patologia cardiaca, è stata una complicanza non cardiologica a determinarne il decesso: in ospedale a Cecina tutto lo staff medico è stato perfetto, così come lo è stato il suo medico di base e Oliviero non ha sofferto». Emdin è andato a trovarlo sabato: «Era circondato dall’affetto della sua famiglia ed è deceduto circondato dalla sua musica, quella che ha potuto ascoltare fino alla fine».Il cardiologo al suo paziente ha voluto anche dedicare una poesia: «Abbiamo guardato il mondo, gli uomini e le donne.Oltre le convenzioni. Oltre le religioni. Oltre le politiche. Abbiamo guardato l’anima e la verità attraverso i tuoi occhi. Avevamo quindici anni, ma il tuo sguardo è stato il nostro per la vita a venire. Fotografo fino al nostro incontro. Medico e paziente, poi persone, poi amici. Poi io ad ascoltare il maestro che raccontava sprazzi scintillanti di vite parallele. E distillati di dolore. E mi insegnava cos’è la disperazione, mai provata così sino a quel momento. E mi regalava gli occhi e le voci buone di Alì Bumaye, di Rocco, di Lola, di Kirsti. Le ampolle, dove hai raccolto la tua ambrosia».Cordoglio è stato espresso anche da Claudia Manzi, sindaca di Casale Marittimo (Pisa), il borgo della Val di Cecina, dove Toscani viveva da anni: «A nome mio e di tutta la nostra comunità condoglianze alla famiglia Toscani per la loro perdita. Oggi ci lascia un grande personaggio, un artista eccentrico e molto amato». Leggo.it

Correlati