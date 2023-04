Olio Licinius come eccellenza 2023. I complimenti di Gianluca Quadrini al titolare dell’azienda, Ernesto Di Muccio

“Portare le eccellenze del nostro territorio all’attenzione del grande pubblico, sia nazionale che estero, è frutto oltre che di un costante lavoro anche di una grande passione e sopratutto di amore per le propria terra.” Commenta in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale, al riconoscimento dell’olio Licinius come Olio del Mediterraneo 2023, rivolgendo le congratulazioni al titolare dell’azienda, Ernesto Di Muccio

fare un’esperienza a 360 dei nostri luoghi.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini. comunicato stampa “ Per questo faccio i miei più sentiti complimenti al titolare dell’azienda dell’olio Licinius, Ernesto Di Muccio, che ancora una volta conquista le classifiche affermando il suo olio come eccellenza italiana nel mondo del 2023. Siamo un territorio ricchissimo di prodotti enogastronomici di qualità che bisogna valorizzare e aiutare a crescere perché, oltre che specchio della cultura e dell’evoluzione storica dei nostri luoghi contribuiscono alla crescita delle economie locali attraverso la tutela del tessuto socio ambientale e dei sistemi agroalimentari. L’identità di un territorio è fatto di storia, di cultura e di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, che intrecciandosi tra di loro permettono al turista di