Olio extra vergine di oliva, come leggere l’etichetta: le norme illustrate nel seminario del CAPOL

Lunedì 8 Giugno, alle ore 15:00, in videoconferenza, si terrà il seminario tecnico “Innovazione e Legalità: Etichettatura Olio d’Oliva”, organizzato dall’Associazione CAPOL (Centro Assaggiatori produzioni Olivicole di Latina), in collaborazione con ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – del MIPAAF – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel corso dell’incontro gli Ispettori del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (MIPAAF), Dott. Raffaele Mondini e Dott. Michele Saragosa, porteranno una comunicazione informativa riguardante “il rispetto delle norme relative alle indicazioni obbligatorie sulle etichette delle confezioni degli oli di oliva e le principali norme del settore oleario e dei registri telematici”. Sarà un’occasione di confronto ed arricchimento per gli operatori del settore olivicolo e per i consumatori. Per la partecipazione si consiglia la prenotazione, in quanto potranno essere accettate solo 100 iscrizioni.“Si ringrazia l’Ufficio ICQRF Italia Centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il suo direttore, dott. Flavio Berilli, per il contributo fornito in occasione del Concorso “L’Olio delle Colline”, ed in particolare alla sezione “Migliore confezione ed etichetta” – scrive nell’invito il Presidente del CAPOL, Luigi Centauri – Quest’ultima infatti ha il precipuo scopo di contribuire ad una più capillare informazione sul territorio, anche a garanzia dei consumatori, in merito al rispetto delle norme relative alle indicazioni obbligatorie per l’etichettatura delle confezioni degli oli extravergine di oliva”.

