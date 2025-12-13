La manifestazione, organizzata dal Parco dei Monti Aurunci, si concluderà domenica 14 dicembre con la premiazione del 1° Concorso “L’Oro Verde del Parco – Premio Aurunco”

OLIFEST! verso la chiusura: weekend dedicato all’oro verde aurunco

Tra Pico e Itri, un fine settimana di appuntamenti tra degustazioni, musica, approfondimenti scientifici e momenti istituzionali che accompagneranno il festival verso il suo gran finale





Dopo un avvio partecipato e ricco di contenuti, “OLIFEST! – Festival dell’Olio e dell’Identità Aurunca” entra nella sua fase conclusiva con un fine settimana di appuntamenti che mettono al centro ricerca, territorio ed eccellenze produttive. La manifestazione, promossa dal Parco Naturale dei Monti Aurunci in collaborazione con CAPOL – Associazione Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina e con il contributo della Regione Lazio, si conferma un importante momento di confronto e valorizzazione dell’olivicoltura aurunca.

I primi incontri del festival hanno registrato una partecipazione crescente, restituendo l’immagine di una comunità attenta e coinvolta attorno a un patrimonio agricolo e culturale identitario. Un percorso che ora si prepara al gran finale.

Sabato 13 dicembre il festival fa tappa a Pico con “Sapori e Saperi dell’Olivicoltura Aurunca”, iniziativa dedicata alla valorizzazione delle olive autoctone e delle produzioni tipiche locali. Dalle 12:30 alle 15:30 il pubblico potrà partecipare a degustazioni, momenti divulgativi e assistere alla musica della tradizione proposta dalla Scuola di Organetto del Maestro Marco Iannucci.

Nel pomeriggio la manifestazione si sposterà a Itri, dove alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare, è in programma il convegno “L’oliva di Gaeta e i cambiamenti climatici”. L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto sugli effetti che il mutamento climatico sta producendo sull’olivicoltura, sulla sostenibilità delle filiere e sul rapporto tra qualità dell’olio e salute. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Itri Andrea Di Biase, del direttore del Parco Naturale dei Monti Aurunci Giorgio De Marchis e del presidente di Coldiretti Latina Daniele Pili, i lavori entreranno nel vivo con l’approfondimento “Cibo e salute, un patrimonio territoriale da tutelare”. Interverranno Riccardo Fargione, direttore della Fondazione Aletheia, Stefania Ruggeri, Prima Ricercatrice e Nutrizionista del CREA, e Giulia Di Trocchio, volontaria del Servizio Civile del Parco dei Monti Aurunci. Le conclusioni saranno affidate agli assessori regionali Elena Palazzo, con deleghe a Turismo, Ambiente, Sostenibilità e Cambiamenti Climatici, e Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio (TBC). Il confronto sarà coordinato dal giornalista Tonj Ortoleva. La giornata si concluderà alle 19.00 con un’apericena a chilometro zero e il concerto del gruppo Turno Notturno, nel segno della convivialità e della valorizzazione delle eccellenze locali.

La manifestazione si concluderà domenica 14 dicembre a Itri con la premiazione del 1° Concorso “L’Oro Verde del Parco – Premio Aurunco”, momento centrale del progetto OLIFEST!. La giornata si aprirà alle 16:30 con i saluti istituzionali di Salvatore Ciccone, Vice Sindaco di Itri, di Maria Cardogna, Assessore al Turismo del Comune di Itri, e di Massimiliano Pelliccia, Consigliere del Comune di Itri con delega all’Agricoltura e alle Politiche Forestali. Seguiranno gli interventi di approfondimento, a partire dalla presentazione “PSR Lazio, Progetto Pollidrone: strategie di impollinazione artificiale in olivicoltura per la mitigazione del cambiamento climatico”, a cura di Maurizio Simeone, presidente del Consorzio di Tutela dell’Oliva di Gaeta DOP, e Fabrizio Sarghini, professore ordinario dell’Università degli Studi Federico II di Napoli – Dipartimento di Agraria. A seguire, l’intervento “Gli Oli del Concorso L’Oro Verde del Parco” sarà affidato a Luigi Centauri, presidente del CAPOL e capo panel, che offrirà una lettura tecnica e sensoriale degli oli in concorso, mettendone in evidenza qualità, caratteristiche e peculiarità territoriali.

La giornata culminerà con la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno premiati i migliori oli extravergine di oliva del territorio aurunco, suddivisi in diverse categorie, con particolare attenzione alla qualità, all’equilibrio e alla complessità sensoriale dei prodotti. A tutte le aziende partecipanti sarà consegnata una targa con incisione personalizzata, mentre ai primi classificati di ciascuna categoria verrà assegnato uno scuotitore per olive “Bomber 155”, a sostegno concreto del lavoro degli olivicoltori locali. Un appuntamento che intende valorizzare non solo l’eccellenza produttiva, ma anche il ruolo dell’olivicoltura come elemento identitario e motore di sviluppo sostenibile dei Monti Aurunci. Le conclusioni della giornata saranno affidate al direttore del Parco Naturale dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis.

OLIFEST! si concluderà domenica 14 dicembre alle ore 18.00, presso la tensostruttura allestita nella corte comunale di Itri, con una serata aperta al pubblico che offrirà una ricca degustazione dei prodotti tipici del territorio itrano: olio extravergine e olive della pregiata monocultivar Itrana, olive al cioccolato e l’antico vino Cecubo. A rendere ancora più speciale l’atmosfera sarà il concerto del gruppo I Briganti, che accompagnerà musicalmente la chiusura del festival.