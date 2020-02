Oggi la prima di tre giornate del Carnevale Cisternese

Saranno tre le giornate di sfilate a Cisterna con inizio questo pomeriggio , 16 febbraio, per poi replicare domenica 23 e martedì 25 febbraio.

Come sempre organizzata dal Comune per tramite della Pro Loco, la manifestazione si svolgerà lungo Corso della Repubblica e, a partire dalle 15, vedrà sfilare gruppi mascherati, mascotte di personaggi, artisti di strada con “fire animation” e ” Le lancette”, lo spettacolo “Tierra Brasil”. A dirigere il corteo per tutte e tre le giornate ci sarà la Banda musicale Città di Cisterna diretta dal maestro Antonio Fazzone.

Sfileranno i gruppi mascherati del Centro La Tartaruga con “Social…”, l’associazione ONMIC con “Il buttero”, la scuola Maria de Mattias dell’Infanzia e Primaria con “Le sfilate dei pagliacci” ed altri.

Martedì 25, inoltre, dalle ore 19 nella corte di Palazzo Caetani si terrà “Il carnevale del buttero Augusto Imperiali”.

Nelle tre giornate, il tratto di Corso della Repubblica compreso tra l’intersezione con via Roma fino a piazza Cesare Battisti sarà interdetto alla circolazione veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata dalle 13.30 fino al termine della manifestazione.

Martedì 25 febbraio, in concomitanza con i festeggiamenti, è consentita la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento.

