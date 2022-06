Oggi il XII Trofeo Città di Ferentino per la categoria GIOVANISSIMI

Si corre oggi, sabato 11 giugno 2022, con ritrovo alle ore 14 e partenze delle gare alle ore 16, il XII Trofeo Città di Ferentino, organizzato dalla Velosport Ferentino nella meravigliosa cornice del Parco delle Molazzete di Ferentino.

Sarà una gara riservata alla categoria Giovanissimi Maschili e Femminili e Gioco Ciclismo.

La denominazione della gara, sul percorso di Crosscountry Giovanile di circa 1 chilometro, è “Meeting Regionale XCO – XII Trofeo Città di Ferentino – La Vecchia Bottega di Arcangelone”.

Oltre 250 gli atleti iscritti, provenienti da tutta la regione Lazio, nelle varie categoria Giovanissimi, la prima esperienza ciclistica per tantissimi giovani del territorio laziale.

Per la Velosport Ferentino del presidente Walter Cardarilli è la prima gara Giovanissimi organizzata all’interno del Parco delle Molazzete, e sarà l’occasione anche per inaugurare ufficiale la Scuola di Ciclismo Velosport Ferentino, intitolata ad Elio e Roberto Mastrosanti.

L’appuntamento sarà alle ore 15.00 con il taglio del nastro simbolico della nuova scuola di ciclismo della città di Ferentino, alla presenza della famiglia Mastrosanti.

Il ritrovo per gli atleti è fissato alle ore 14.00, anche per provare il percorso prima dello start alle varie batterie in programma alle ore 16.00.

Ci si aspetta il tutto esaurito al Parco delle Molazzette, con musica e intrattenimento anche per i bambini, nutella party finale, poc corn e zucchero filato più tanto divertimento garantito dallo staff di 1-2-3 Stella di Ferentino.

“Siamo orgogliosi di poter organizzare per la prima volta una gara di Crosscountry Giovanile a Ferentino, grazie alla disponibilità del Parco delle Molazzete – così ha commentato il presidente Walter Gualtiero Cardarilli -. Con l’occasione inaugureremo ufficialmente la Scuola di Ciclismo della Velosport, intitolata ad Elio e Roberto Mastrosanti. Tante società e tanti bambini saranno presenti, maschietti e femminucce, così come tanti genitori e dirigenti. Li ringrazio di cuore, augurandomi che tutto vada nel migliore dei modi. Con la grande famiglia della Velosport Ferentino e tanti volontari faremo del nostro meglio, così come i tanti ragazzi della Velosport Ferentino, della Scuola di Ciclismo che saranno in gara nelle varie categorie Giovanissimi”.

Un ringraziamento speciale al Comune di Ferentino, che quest’anno ha concesso l’utilizzo del Parco delle Molazzete, con un’apposita convenzione, proprio alla Velosport Ferentino, e per la presenza già avventura in questa prima parte della stagione al sindaco, Antonio Pompeo, al consigliere delegato allo sport, Nicola Dell’Olio e a tutta l’amministrazione comunale. Non vanno dimenticati gli sponsor della manifestazione, che hanno reso possibile anche l’organizzazione di questo Meeting Regionale XCO a Ferentino.

Al termine della gara, come sempre, ampio spazio per l’ordine d’arrivo, foto e video sui profili social della Velosport Ferentino

COMUNICATO STAMPA