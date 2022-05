Oggi a Fiuggi il nono congresso del Siulp di Frosinone

Si svolgerà oggi in Fiuggi presso l’hotel San Giorgio il nono congresso del Siulp di Frosinone.

Un momento molto importante per l’organizzazione sindacale, che è la prima in Italia, nata ben 41 anni fa con la legge di riforma n.121/81 grazie alla quale la Polizia passó da corpo militare a organismo civile.

Per il sindacato il congresso rappresenta un momento fondamentale durante il quale si ha l’occasione di fare il punto sull’attività svolta nei quattro anni precedenti e durante il quale si fissano gli obiettivi da raggiungere attraverso la nomina dei nuovi organismi.Al congresso del Siulp di Frosinone sono stati invitati il signor Questore di Frosinone, il sindaco di Fiuggi, il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Frosinone ed altre personalità politiche e della Polizia.

Interverrà il Segretario nazionale Vincenzo Annunziata e dell’evento sarà parte attiva anche il segretario generale della CISL di Frosinone Enrico Capuano.

