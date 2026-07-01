Officina irregolare: due persone denunciate per violazioni ambientali e area sequestrata

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla tutela dell’ambiente e al contrasto delle attività illecite nel settore della gestione dei rifiuti, i militari della Stazione Carabinieri di Ausonia, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Pontecorvo, hanno effettuato un controllo presso un’attività di autoriparazione veicoli ubicata nel comune di Ausonia. Nel corso dell’ispezione, eseguita all’interno dell’officina meccanica, i militari accertavano violazioni alla normativa ambientale consistenti nel deposito e nella gestione incontrollata di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui oli esausti e parti di ricambio per autoveicoli, stoccati all’interno dell’area sottoposta a verifica. A seguito degli accertamenti eseguiti, il gestore dell’attività e il proprietario dell’immobile venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per le violazioni penali riscontrate in materia ambientale. Contestualmente, l’intera area interessata, estesa per circa 65 metri quadrati, veniva sottoposta a sequestro preventivo e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per le successive determinazioni. L’attività si inserisce nell’ambito dei controlli programmati dall’Arma dei Carabinieri volti alla verifica del rispetto della normativa ambientale e alla prevenzione di condotte potenzialmente dannose per il territorio e la salute pubblica. Il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, attraverso l’azione congiunta delle Stazioni territoriali e dei Reparti Carabinieri Forestali, prosegue l’attività di controllo e monitoraggio del territorio per garantire il rispetto della normativa ambientale, la tutela dell’ecosistema e la salvaguardia della salute dei cittadini.

FOTO ARCHIVIO