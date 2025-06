Occupazione in Ciociaria. Tarquini (Uil): “Nel 2024 boom di attivazioni di contratti atipici”

Occupazione in crescita nel territorio Ciociaro. Lo scorso anno gli occupati – tra dipendenti e indipendenti – hanno raggiunto le 175mila unità, seimila in più rispetto al 2023. Analizzando il genere scopriamo che nel 2024 sono stati più di centomila (105mila) i lavoratori, settantamila le lavoratrici. Stabile invece il numero degli inattivi: 111mila lo scorso anno, così come nel 2023. Sono alcuni dei dati che emergono dal dossier realizzato dalla Uil del Lazio e dall’Istituto di ricerca Eures “Occupazione, retribuzioni e precarietà nei territori del Lazio”, realizzato in occasione della tappa romana della Carovana Uil.

“Dal dossier scopriamo – aggiunge Anita Tarquini, Segretaria generale della Uil di Frosinone – che l’inattività ha coinvolto più donne (70mila) che uomini (42mila). Un dato ancora molto elevato, seppur in calo rispetto all’anno precedente quando erano state 72mila, mentre gli uomini si erano fermati a 39mila”.

Ma è la qualità dell’occupazione che finisce sotto la lente d’ingrandimento del sindacato e dell’Eures. La crescita dei dipendenti del settore privato che si è registrata in tutto il Lazio tra il 2019 e il 2023 (ultimo anno con dati disponibili), è trainata dai contratti di lavoro precari. E l’occupazione sempre più instabile genera impoverimento tra i lavoratori, impoverimento retributivo che aumenta poi con la spinta inflattiva. Ad esempio, uno degli elementi che incide sulla qualità dell’occupazione è il tempo parziale, che genera il più delle volte part time involontario o peggio ancora maschera lavoro irregolare. In tutta la regione nel 2023 erano 620mila i dipendenti del settore privato part time, vale a dire il 35 per cento del totale. In Ciociaria erano il 33 per cento, 36795 in termini assoluti. La disparità in termini di retribuzione media annua è piuttosto evidente: 25293 euro per i lavoratori a tempo pieno, 10271 per i lavoratori a tempo parziale.

“Anche da questa prospettiva – aggiunge la Segretaria – le lavoratrici ciociare sono penalizzate perché sono in quasi 24mila (il 56,8 per cento del totale) hanno guadagnato mediamente in tutto il 2023 meno di diecimila euro, 9950 ad essere precisi”. Mentre gli uomini con la stessa tipologia contrattuale arrivano 10861 euro. Una disuguaglianza altamente penalizzante, se consideriamo che i lavoratori a tempo pieno raggiungono la media annua di 26141 euro mentre le lavoratrici si attestano a 22654 euro.

La ornai consolidata vocazione al lavoro precario sia nella regione che in Ciociaria è confermata dai dati di flusso Inps del 2024 che Il dossier Uil Lazio Eures analizza: lo scorso anno a Frosinone e provincia delle 45600 attivazioni contrattuali, 35500 – pari al 77,8 per cento – sono state atipiche. Soltanto 10100 hanno invece avuto un carattere stabile.

“Con il segretario generale Alberto Civica denunciamo da anni questa realtà – conclude Tarquini – che nel migliore dei casi equivale a portare a casa un contratto di lavoro a tempo, che troppo spesso dura pochi mesi, il tempo di una stagione estiva, come quella che anche in Ciociaria è appena iniziata”.