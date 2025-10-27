Occlusione Intestinale: Protesi Colica Minimamente Invasiva all’Ospedale di Sora

Una tipologia di intervento altamente specialistico, eseguito all’Endoscopia Digestiva dell’Ospedale di Sora, ha permesso di risolvere un caso di occlusione intestinale in un paziente di 80 anni, giunto in urgenza all’ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino per tumore stenosante del colon. E questo è l’ultimo di tanti interventi che vengono effettuati al SS. Trinità di Sora.

Il posizionamento della protesi colica, effettuato esclusivamente – per quanto riguarda la ASL di Frosinone – presso la struttura ospedaliera di Sora dal dottor Massimo Pompa, e in ambito regionale al Policlinico Umberto I di Roma, ha consentito di ripristinare la pervietà intestinale, stabilizzare il quadro clinico e programmare l’intervento chirurgico in elezione, evitando una resezione d’urgenza in condizioni critiche. Il dottor Pompa, chirurgo ed endoscopista in servizio presso entrambi i presidi, effettua da tempo questo tipo di intervento, garantendo non solo un approccio multidisciplinare e tempestivo ma anche tempi rapidi e costi contenuti. La protesi va impiantata, in tempi brevi rispetto all’episodio occlusivo, dietro valutazione specialistica.

“Intervenire in situazioni di urgenza come questa richiede, oltre alla preparazione tecnica, anche una visione condivisa tra reparti e strutture”, ha dichiarato il dottor Pompa. “La possibilità di impiantare la protesi colica ci consente di offrire soluzioni immediate e sicure, evitando interventi invasivi in condizioni critiche e garantendo al paziente la serenità di affrontare un percorso che non richiede l’utilizzo della sala operatoria e che, soprattutto, consente tempi di recupero rapidi”.

Questo caso dimostra quanto sia importante investire in competenze e tecnologie diffuse sul territorio, per garantire risposte efficaci e tempestive a tutta la popolazione.

La ASL di Frosinone conferma il proprio impegno nel rafforzare percorsi clinici avanzati e nel valorizzare le professionalità che operano nei diversi presidi, promuovendo una sanità pubblica efficace, sicura e accessibile.