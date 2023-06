Occhiobello, corso gratuito Blsd e defribillatore al viale dei Nati

L’importanza di un intervento tempestivo e del corretto uso del defribillatore sarà oggetto del corso gratuito che si terrà in auditorium il 24 giugno dalle 8.30 alle 12.30. “L’evento ci è stato proposto dalla famiglia di Sara Stefania Piccinini, la ragazza deceduta la scorsa estate in un incidente stradale a Occhiobello – spiega l’assessore alle Politiche sociali Laura Bella -, il fratello e l’associazione Avess, in memoria di Sara, hanno deciso di organizzare il corso che riteniamo un’iniziativa utile per i cittadini e a ricordo di una giovane donna rimasta vittima della strada”.Sempre il 24 giugno, alle 15, verrà posizionata all’area fitness del viale dei Nati una teca contenente un defibrillatore e una targa a memoria di Sara Stefania Piccinini.Per iscriversi al corso: 3336206126, sosformazioni@gmail.com.

COMUNICATO STAMPA