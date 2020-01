Nuovo trasporto integrato: Codici chiede tavolo urgente alla Regione

Il Segretario Provinciale di Codici Avv. GIAMMARCO FLORENZANI, in qualità di membro dell’Ufficio di Presidenza della Consulta Regionale Consumatori ed Utenti chiede un urgente tavolo tecnico alla Regione sul nuovo trasporto integrato le cui aree sono state deliberata dalla Giunta Regionale . “A volte nel nostro territorio si perde tempo su polemiche ed agende irrealizzabili senza accorgersi che invece da Roma come al solito ci tolgono risorse e forse anche i servizi” – dichiara l’Avv. GIAMMARCO FLORENZANI.

“Nello specifico con la Delibera di Giunta Regionale 912/2019 la Regione Lazio ci dice che dal 2023 annullerà tutti i servizi di tpl locali per creare un trasporto integrato che nella nostra ciociaria accorperà ben 47 Comuni (da Campoli Appennino a Trivigliano passando per Roccasecca) che hanno quasi tutti un trasporto locale e che francamente non possono non ha senso inserire tutti nella stessa area.

Soprattutto a seguito della sensibile riduzione delle Risorse economiche per la nostra Ciociaria è facilmente ipotizzabile la conseguenza di questa delibera che vedrà non solo azzeramento delle risorse per i Comuni ma l’azzeramento dei servizi di trasporto locale. Con buona pace delle politiche di trasporti ed ambientali che tanto vengono sbandierate.

A questo punto è necessario intervenire, tutti i Comuni coinvolti devono riunirsi e chiedere spiegazioni alla Regione attraverso un tavolo operativo. In qualità di membro della Consulta Regionale Consumatori ed Utenti ho già inoltrato la mia richiesta di tavolo tecnico alla Regione con la presenza dell’assessore ai Trasporti e di Tutti i Comuni coinvolti”.

COMUNICATO STAMPA