Nuovo strappo con Roma: la Fraternità San Pio X consacra quattro vescovi, si apre uno scenario di scisma

Di Antonio Cristian Tanzilli.

Si è consumato oggi uno dei momenti più delicati nei rapporti tra la Chiesa cattolica e la Fraternità Sacerdotale San Pio X. Nel seminario di Écône, in Svizzera, sono stati consacrati quattro nuovi vescovi senza il mandato pontificio, nonostante il pressante appello di Papa Leone XIV a fermare la celebrazione e a preservare l’unità della Chiesa.

La decisione della Fraternità rappresenta una grave disobbedienza all’autorità del Romano Pontefice. Secondo la normativa canonica della Chiesa cattolica, la consacrazione episcopale senza il consenso del Papa comporta la scomunica automatica dei responsabili e viene considerata un atto scismatico. Il Vaticano è atteso a formalizzare nei prossimi giorni la propria posizione.

L’episodio richiama inevitabilmente quanto accadde nel 1988, quando l’arcivescovo Marcel Lefebvre consacrò quattro vescovi senza autorizzazione di Giovanni Paolo II. In quell’occasione il Pontefice parlò di un “atto scismatico” e dichiarò la scomunica dei protagonisti della consacrazione. Nonostante alcuni tentativi di riavvicinamento avvenuti negli anni successivi, la piena comunione con Roma non è mai stata ristabilita.

Nei giorni precedenti alla celebrazione, Papa Leone XIV aveva rivolto un accorato appello ai responsabili della Fraternità, invitandoli a tornare sui propri passi e a non provocare una nuova lacerazione dell’unità ecclesiale. L’invito, tuttavia, è rimasto senza risposta e la consacrazione si è svolta regolarmente secondo il rito tradizionale.

Per la Chiesa cattolica l’unità con il Successore di Pietro costituisce un elemento essenziale della comunione ecclesiale. La consacrazione di vescovi senza mandato pontificio viene pertanto considerata una violazione gravissima della disciplina e dell’ordine della Chiesa, con conseguenze canoniche e pastorali di grande rilievo.

La vicenda riapre una ferita che sembrava destinata a rimarginarsi e segna uno dei primi e più impegnativi dossier del pontificato di Papa Leone XIV. Resta ora da vedere quali saranno le decisioni ufficiali della Santa Sede e se, in futuro, potranno riaprirsi spazi di dialogo per ricomporre una frattura che oggi appare nuovamente profonda.