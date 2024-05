Nuovo Sportello Unico dell’Edilizia, Il Comune di Ripi prosegue la propria innovazione digitale

Lo strumento, gestito dalla cuneese Technical Design, consentirà di velocizzare e mettere in sicurezza la gestione delle varie istanze di professionisti e cittadini La certezza che l’innovazione digitale possa semplificare la quotidianità di imprese e cittadini, favorendo il dialogo con la Pubblica Amministrazione; la ferma volontà di mettere in sicurezza alcuni servizi comunali attraverso strumenti tecnologici affidabili e all’avanguardia; la consapevolezza di dover informare e comunicare ai professionisti del settore le modalità di funzionamento dei nuovi strumenti tecnologici all’interno di una realtà dinamica e in crescita quale il Comune di Ripi, comunità da 5mila abitanti nel Frusinate. Con questo spirito l’Amministrazione comunale ha rivoluzionato i propri sistemi digitali, adottando un nuovo Sportello Unico dell’Edilizia realizzato dalla software house Technical Design di Cuneo. Lo strumento consente di presentare e gestire telematicamente le istanze in modo rapido e sicuro, come previsto dall’apposito Testo Unico. Le funzionalità collegate al nuovo sportello sono state illustrate a professionisti e a addetti ai lavori nel corso del partecipato seminario in modalità webinar svoltosi lo scorso 24 aprile e organizzato dall’azienda in collaborazione con Effegi, impresa del territorio qualificata nel settore dei Sistemi Informativi Territoriali per gli Enti locali. «Un nuovo sistema digitale per lo Sportello Unico dell’Edilizia – commenta il Sindaco di Ripi Piero Sementilli – era tra gli obiettivi che ci eravamo posti fin dall’inizio assieme all’Assessore, con delega all’Urbanistica, Martina Zangrilli per rendere più efficiente ed efficace la macchina organizzativa e dare riposte concrete ai professionisti che presentano le pratiche al Comune. Crediamo in questo senso di dare un supporto reale a tutta l’utenza laddove, specie nel pubblico, si rischia di essere “impantanati” nella burocrazia. Siamo orgogliosi di essere tra i primi Comuni di queste dimensioni in zona ad esserci attrezzati in tal senso». Nata nel 1978 a Cuneo, la Technical Design è oggi un’azienda strutturata e attiva in diverse regioni d’Italia, specializzata nello sviluppo di sistemi informativi integrati per la Pubblica Amministrazione. «Esprimo la mia gratitudine al Comune di Ripi per la fiducia accordataci e alla Effegi per la collaborazione» ha dichiarato Cristian Esposito, direttore commerciale della società. «Approdiamo con piacere in una realtà nuova del Lazio, in cui cercheremo fin da subito di condividere con il Comune l’esperienza maturata in questi anni. Lo Sportello Unico dell’Edilizia è uno strumento immediato che semplifica la vita di cittadini e imprese e che ben si adatta all’interno di un contesto unito e dinamico come quello che abbiamo riscontrato a Ripi».

