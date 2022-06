Nuovo regolamento assistenza sanitaria territoriale, Snami Frosinone: “Bicchiere mezzo vuoto”

Il sindacato autonomo commenta il DM 77 pubblicato in

gazzetta che regola l’assistenza sanitaria territoriale. ”Abbiamo più volte

sottolineato – sostiene Angelo Testa, Presidente Nazionale Snami – che

questo pachidermico progetto calato dall’alto senza alcun confronto con chi

rappresenta gli addetti ai lavori, cioè i Medici di Medicina Generale, è fallito

prima ancora di partire perché è totalmente privo di concretezza.”

“È un minestrone di desiderata – aggiunge Domenico Salvago, Vice

Presidente Nazionale Snami – mal applicabili sul territorio perché dal punto di

vista metodologico non si è partiti dagli standard attuali che vedono i Medici

impegnati oltre l’inverosimile, massacrati da burocrazia inutile, mal pagati e con

scarsi supporti da parte della medicina specialistica ed ospedaliera ancora

impantanate ed ingessate nel post Covid-19. Risolte e sanate tutte queste

criticità potrebbe partire un nuovo progetto condiviso con chi lavora

quotidianamente sul campo.

“Si è preferito – aggiungono Simona Autunnali, Matteo Picerna e Federico Di

Renzo, giovani dirigenti Nazionali Snami – tentare di buttare via il bambino

con l’acqua sporca. Siamo consapevoli che il nostro comparto abbia necessità

di crescere ed essere rafforzato, ma non si può smantellarlo completamente

facendo perdere al cittadino i propri riferimenti. Come si può partire con le case

di comunità, senza una programmazione seria, ignorando quale componente

medica dovrebbe andarci a lavorare visto che i Medici scarseggiano e chi lavora

capillarmente nel territorio non ha il dono dell’ubiquità? Non si può pretendere

che il Medico di famiglia svolga la propria professione con qualità e dedizione

costringendolo a sempre nuove mansioni che inevitabilmente vanno a sottrarre

tempo alla cura dei propri assistiti. Come giovani Medici volevamo e

speravamo ben altro per il nostro futuro!”.

COMUNICATO STAMPA

