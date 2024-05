Nuovo piano di assunzioni nelle Aziende sanitarie locali La Cisl Fp: «Risposta alle nostre istanze. Saremo vigili sul rispetto del programma»

«Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia del piano assunzionale in ambito sanitario promosso dalla Regione Lazio per tutte le Asl – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile Sanità Pubblica Cisl Fp Frosinone Vincenzo Gaetani – Secondo i numeri che sono stati forniti delle 9.699 assunzioni previste ben 520 sono destinate alla provincia di Frosinone. Questa notizia non può che essere accolta con entusiasmo visto che la nostra organizzazione sindacale da sempre ha evidenziato la cronica ed emergenziale carenza di personale all’interno dell’Azienda sanitaria. Una situazione che è stata al centro, ed è tuttora al centro, della nostra battaglia sindacale. L’arrivo di nuove unità operative comporterà un duplice effetto. Il primo sarà quello di garantire carichi di lavoro idonei per tutti i dipendenti, in questi anni i lavoratori e le lavoratrici si sono ritrovati a dover subire quotidianamente turni massacranti che non consentivano condizioni di lavoro ottimali. Il secondo effetto lo si avrà sull’erogazione dei servizi, permettendo una risposta sempre migliore e sempre più efficiente alle esigenze dei cittadini. Queste sono le istanze che come organizzazione sindacale abbiamo sempre sollecitato e sempre portato in ogni tavolo di confronto. Questo risultato è entusiasmante ma, al tempo stesso, ci vedrà sempre vigili e attenti. Siamo soddisfatti dell’annuncio fatto dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ma come organizzazione sindacale saremo in prima linea per fare in modo che si rispettino i tempi di assunzione arrivando, così, al concreto raggiungimento dell’obiettivo».

