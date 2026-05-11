Nuovo parroco, festa a Civitella: arriva Don Silvano

CIVITELLA ROVETO – La comunità parrocchiale di San Giovanni Battista si prepara ad accogliere il nuovo parroco. Sabato 16 maggio, alle 19.30, nella Chiesa Madre, si terrà la solenne cerimonia di insediamento di Don Silvano Casciotti, un appuntamento molto atteso dai fedeli e dall’intera cittadinanza.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da Monsignor Gerardo Antonazzo, vescovo della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, che accompagnerà ufficialmente Don Silvano all’inizio del suo ministero pastorale nella comunità rovetana.

L’arrivo del nuovo parroco rappresenta un momento di grande significato spirituale e sociale per il paese, chiamato a stringersi attorno alla nuova guida religiosa in un clima di partecipazione, fede e condivisione.

All’evento prenderanno parte autorità civili e militari, associazioni del territorio e numerosi fedeli. La parrocchia ha invitato tutta la comunità a partecipare alla celebrazione per dare il benvenuto a Don Silvano e vivere insieme un momento importante per la vita religiosa di Civitella Roveto.