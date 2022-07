Nuovo Organigramma dei Lions Club Sora – Isola del Liri per il 2022/2023

Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea dei Lions club di Sora-Isola del Liri per votare il nuovo organigramma per l’anno lionistico 22/23 in quanto la durata dei mandati nell’Associazione è di un anno e scade il 30 giugno. Il nuovo organismo eletto all’unanimità con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, compresi i nuovi Agnese Bello, Elvio Quadrini e Giancarlo Baglione, risulta così costituito :

Riziero Capuano Presidente del Club

Giampiero Imperante Primo Vicepresidente

Francesco Fiorentini Secondo Vicepresidente

Giuseppe Quadrini Tesoriere

Bernardo Maria Giovannone Segretario e responsabile Ufficio Stampa

Franca Di Passio Cerimoniere

Francesco Mozzetti resposanbile dei rapporti con il Distretto e Il Multidistretto

Consiglieri: Giulio Lilla Della Monica, Flaviano Bastardi, Emanuele Miranda, Ennio Soccodato

Il Presidente, Riziero Capuano, con il nuovo organismo, si muoverà in continuità con quello precedente e a breve si definiranno il programma e gli incarichi ai soci per l’anno lionistico 22/23.Il programma comunque avrà come priorità il progetto “CENTRO CANI GUIDA PER NON VEDENTI” che dovrebbe realizzarsi sul terreno concesso in comodato ai Lions Club di Sora-Isola del Liri dalla XV Comunità Montana “Valle del Liri” grazie alla sensibilità della Commissaria dell’Ente Rossella Chiusaroli. Un progetto molto ambizioso, ma di alto valore umanitario e sociale che avrà bisogno dello sforzo di tanti e a cui saranno devoluti i proventi del libro scritto dal Lion Bernardo Maria Giovannone dal titolo” La mia straordinaria avventura di Dirigente Scolastico” con sottotitolo “come ho salvato il Convitto Nazionale “Tulliano” di Arpino: Il Convitto Diffuso”

IL Responsabile Ufficio Stampa e Segretario del Club Bernardo Maria Giovannone

