Nuovo lotto di lavori al cimitero comunale

Manutenzione e messa in sicurezza di loculi e risanamento dell’abside della chiesa cimiteriale

Cisterna di Latina – È iniziata una nuova serie di interventi per la manutenzione e la messa in sicurezza di alcune porzioni del cimitero comunale.

In particolare si tratta del secondo lotto di lavori di manutenzione ordinaria dei loculi posti al piano terra e piano primo del versante Nord (verso Velletri), del consolidamento e messa in sicurezza del lotto Mv e della disostruzione di pozzetti e fognature per la raccolta delle acque piovane.

Inoltre, in attesa dell’approvazione del progetto esecutivo di restauro della chiesa cimiteriale, attualmente in corso di elaborazione per conseguire il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Culturali, verrà effettuato il risanamento della copertura dell’abside e l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana.

Contemporaneamente sono in corso alcuni interventi di manutenzione in amministrazione diretta attraverso gli operai comunali e i tirocinanti di progettualità del Settore Welfare, gestiti dal Servizio Manutenzioni, per provvedere alla manutenzione del selciato, alla pulizia di vialetti e strade interne al cimitero e alla cura del verde.

«Il Cimitero è il luogo dove riposano i nostri cari, e da troppo tempo necessita di interventi strutturali, che vanno dalla messa in sicurezza di alcuni servizi al suo interno, ma anche la ristrutturazione di spazi funzionali – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli -. Con determinazione dirigenziale RG n. 1360/23 sono stati previsti interventi che ne ottimizzeranno la funzionalità e miglioreranno la sicurezza. Non ultimo per importanza, stiamo provvedendo al progetto di ampliamento del cimitero, un tema da troppo tempo lasciato in disparte, ma che invece rappresenta la vera sfida di ogni amministrazione della nostra città».

COMUNICATO STAMPA