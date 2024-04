Nuovo incarico a Vittorio Venditti conferito dalla Regione Lazio di commissario straordinario dell’ Ambito Territoriale di Caccia FR2

Sono lieto di annunciare il nuovo incarico conferitomi dalla Regione Lazio di commissario straordinario dell’ Ambito Territoriale di Caccia FR2.

Per questo mi preme ringraziare il presidente Rocca e l’assessore Righini per la fiducia accordatami, ma i ringraziamenti più sentiti non possono non andare al consigliere Regionale Daniele Maura e al leader di Fratelli d’Italia l’onorevole Massimo Ruspandini che hanno sempre creduto in me e nel mio amore per la Cultura Rurale, rendendomi sempre partecipe e guidandomi da ormai 12 anni e più. Un pensiero anche a Roberto Toti che mi ha sempre spinto nel cimentarmi in questa avventura.

L’attaccamento che ho per il mondo Rurale é ormai cosa nota da molto tempo, metterò la mia esperienza a servizio di ogni singolo cittadino dell ATC FR2 e spero che il mio nome verrà ricordato come il commissario di tutti.

Comunicato stampa Vittorio Venditti