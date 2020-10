Nuovo DPCM, Confagricoltura Frosinone preoccupata per ho.re.ca e agriturismi

‘Con questo DPCM sarà un disastro per l’economia, e soprattutto per il canale Ho.Re.Ca (hotel, ristoranti, caffè), provocherà un nuovo collasso dei nostri prezzi, un riposizionamento dei canali di vendita, difficoltà a vedersi ritirato il prodotto. La chiusura dei locali alle 18 sarà un collasso anche per il mondo del vino. Oltre a non vendere più nulla nell’ Ho.Re.Ca , non si incasserà quanto venduto nei tre buoni mesi estivi. Un ristoratore che non lavora non paga più nessuno. In primis i produttori di vino. Per quanto riguarda gli agriturismi l’essere stati il motore della tranquillità, del rispetto delle regole non è servito a nulla.