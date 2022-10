Nuovo “derby” Viterbo-Frosinone per l’aeroporto?

C’è fermento in questi giorni nel Viterbese per riportare in auge il vecchio progetto dell’aeroporto civile. Questo perché, seppure con un certo ritardo, a Viterbo hanno finalmente realizzato come l’Enac abbia deciso di puntare su Frosinone (inserendola nel Piano Nazionale Aeroporti che verrà sottoposto al Governo) per il nuovo scalo aeroportuale del Lazio. Ecco quindi che per qualcuno «tutta la Tuscia dovrebbe mobilitarsi» per sostenere quel progetto in quanto «la città di Viterbo supererebbe Frosinone per molti aspetti: operatività aeronautica, sicurezza, strutturabilità aeroportuale, capacità di servizio, grado di integrazione aeroportuale, competitività commerciale, copertura territoriale, compatibilità urbanistica ed ambientale, fattori meteo-climatici, orografia, disponibilità ed uso delle infrastrutture».Peccato solo che da allora sono passati 15 anni e molte cose siano cambiate…

foto archivio