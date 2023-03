Nuovo codice della strada, l’idea di Salvini: aumentare limiti di velocità, patente via a vita e stretta sui monopattini

Il bilancio dei morti sulle strade a causa di incidenti d’auto è sempre più pesante. Circa 200 persone hanno perso la vita solo nei primi due mesi del 2023, secondo i dati dell’Asaps. Urgente modificare il Codice della Strada, le cui nuove norme da introdurre sono in fase di studio. Tra i provvedimenti possibili, pene più severe per chi guida ubriaco o sotto effetto di droghe, ma anche l’aumento dei limiti di velocità in alcuni tratti di autostrada, secondo il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha dichiarato di star lavorando ad un nuovo codice stradale.«Le stragi del weekend sono inaccettabili. Per invertire questa tendenza: educazione stradale, prevenzione e sanzione. Bisogna spiegare ai ragazzi di 16 anni quello che si rischia in auto», ha detto il vicepremier a Rtl 102.5 «per chi guida drogato o ubriaco servono pene severissime: la patente non la vedi più».«La stragrande maggioranza dei morti non sono più sulle autostrade, ma sulle strade extraurbane, con il buonsenso si potrebbero aumentare in alcuni tratti e diminuire in altri, ci stiamo lavorando con i tecnici, non è una scelta politica…ci sono tratte autostradali ampie, dove sul modello tedesco si può pensare anche di aumentare i limiti» ha aggiunto Salvini.«É fondamentale avere educazione stradale vera, non un’ora a semestre nelle scuole, dando anche punti in più sulla patente a chi frequenta questi corsi. A cui portare anche le associazioni, le madri e i padri che hanno perso figli, a spiegare ai ragazzi che cosa si rischia» ha detto il vicepremier a Rtl 102.5.Nella riforma anche più controlli per gli utenti dei monopattini elettrici: «Ormai vanno a 70 km/h: regole su strade e marciapiedi» aggiunge il ministro, con la possibilità di introdurre l’obbligo di targa. (Fonte Leggo) – foto web

Correlati