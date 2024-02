Nuovo Ccnl Cooperative sociali, l’Assemblea dei lavoratori approva lo schema I sindacati: «Risposte concrete per tutti i dipendenti del settore»

L’Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori del contratto Cooperative sociali approva l’ipotesi di Ccnl. È quanto emerso dalla riunione che si è svolta lunedì pomeriggio nel salone di rappresentanza della Provincia di Frosinone. Un’assemblea convocata in modo unitario da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Al tavolo erano presenti il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo, il Segretario Generale Fp Cgil Frosinone – Latina Vittorio Simeone e il Segretario Generale Uil Fpl Frosinone Maurizio Palombi.Non ha voluto far mancare la sua vicinanza a tutti i dipendenti della provincia di Frosinone anche il Coordinatore Nazionale Cisl Fp Terzo Settore Massimiliano Marzoli che è stato impegnato in prima linea nella stesura del nuovo Ccnl.«Nel corso dell’incontro – spiegano – è stato presentato il contratto collettivo nazionale di settore che sarà valido fino al 2025 e che fornisce una risposta, dal punto di vista economico, concreta e immediata con la previsione di un incremento tabellare. Inoltre è stato introdotto anche l’istituto della quattordicesima mensilità nella misura del 50% andando a rafforzare ulteriormente la retribuzione annua lorda dei lavoratori. Infine si è posta una particolare attenzione anche all’incremento di tutte le normative necessarie per garantire sempre maggiori diritti e tutele, come il pagamento della maternità obbligatoria al 100% e riconoscimenti economici anche per le cosiddette “notti passive” con servizio con obbligo di residenza in struttura. Queste sono solo alcune delle novità introdotte dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che abbiamo sottoposto ai lavoratori e alle lavoratrici durante l’assemblea pubblica. Un momento di confronto importante che ha visto un forte interesse da parte di tutti i dipendenti che hanno manifestato pieno apprezzamento per il lavoro svolto dalle segreterie nazionali sul tavolo di concertazione. Abbiamo ribadito, in modo unitario, il nostro impegno a sostegno di tutti i dipendenti».Al termine dell’incontro si è proceduto alla votazione e l’assemblea ha approvato lo schema di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Cooperative sociali.

