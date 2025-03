Nuovo Bonus bollette per le famiglie da 200 Euro dal 1° aprile 2025: ISEE, importi e novità

L’ARERA ha pubblicato le prime disposizioni funzionali al riconoscimento, nel 2025, di un nuovo bonus bollette per le famiglie.

Con una delibera pubblicata il 27 Marzo 2025, infatti, è stato confermato il riconoscimento di un importo base di 200 euro ai nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro che, in alcuni casi e per i redditi più bassi, si può ottenere in aggiunta al bonus sociale elettrico, garantendo così un doppio sconto.

Inoltre, sono state fornire le indicazioni per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie su energia elettrica e gas, per le quali il governo ha stanziato complessivamente 3 miliardi di euro, destinando circa 1,6 miliardi alle famiglie e 1,4 miliardi alle imprese.

In questo articolo spieghiamo nel dettaglio a chi spetta e quali sono le novità.

CHI HA DIRITTO AL NUOVO BONUS BOLLETTE 2025

Il bonus per le famiglie previsto dal Decreto Bollette 2025 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2025, è un sostegno economico destinato alle famiglie con un ISEE non superiore a 25.000 euro.

Come chiarito dalla Delibera ARERA del 27 Marzo 2025, con la quale sono state fornite le disposizioni attuative, spetta a:

clienti domestici economicamente svantaggiati con un ISEE fino a 25.000 euro;

clienti in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche necessarie per l’esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, come indicato nel decreto interministeriale 28 dicembre 2007.

QUANTO DEVE ESSERE L’ISEE E IMPORTI

Il bonus spetta alle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui. Tuttavia, l’importo varia a seconda del reddito e, in particolare, per le utenze domestiche spettano:

200 euro a chi ha un ISEE fino a 9.530 euro oppure a chi ha un ISEE fino a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico. In questo caso, inoltre, questo contributo straordinario previsto dal Decreto Bollette 2025 è cumulabile con il bonus sociale elettrico, dando così diritto a un doppio sconto;

200 euro a chi ha un ISEE compreso tra 9.530 euro e 25.000 euro (oppure tra 20.000 e 25.000 euro con almeno 4 figli a carico. In questo caso si tratta di utenti non hanno diritto al bonus sociale elettrico ai sensi della legislazione e della regolazione vigente in materia ma che, come specifica ARERA, hanno diritto per l’anno 2025 a questo contributo straordinario.

Le cifre aumentano al decrescere del reddito.

COME FUNZIONA L’ACCREDITO DEL NUOVO BONUS BOLLETTE 2025

Il meccanismo di riconoscimento del contributo straordinario di 200 euro prevede un’interazione tra INPS e SII (il Sistema Informativo Integrato) per individuare i beneficiari in base all’ISEE.

Nel dettaglio l’INPS, quando riceve le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) dai contribuenti, che ogni anno sono tenute a presentarle, calcola l’ISEE per il 2025 e identifica i nuclei familiari con reddito inferiore o uguale a 25.000 euro, distinguendo tra chi ha meno o almeno 4 figli a carico.

Come specificato dalla Delibera ARERA del 27 Marzo 2025, l’Istituto si occupa poi di trasferire i dati al SII, che gestisce il database dei contratti di fornitura elettrica e verifica l’idoneità del beneficiario sulla base dei dati ricevuti dall’INPS. Dopo di che, il Gestore trasmette l’elenco dei beneficiari ai fornitori di energia elettrica e il bonus viene automaticamente accreditato in bolletta.

QUANDO ARRIVA IL BONUS Il contributo straordinario di 200 euro viene erogato a partire dal 1° aprile 2025 e fino al 31 luglio 2025, come stabilito dalla Delibera ARERA del 27 Marzo 2025, ma segue modalità di accredito e riconoscimento diverse. Ovvero: per chi ha già diritto al bonus sociale elettrico, il contributo viene accreditato automaticamente in bolletta dal 1° aprile 2025 e suddiviso in rate giornaliere di 1,64 euro al giorno per tutta la durata dei quattro mesi (fino a luglio); per chi presenta una nuova dichiarazione ISEE nel corso del 2025, l’erogazione avviene nel primo trimestre utile successivo alla presentazione e alla verifica dei requisiti. Ad esempio, chi invia la DSU a maggio 2025 ricevere il bonus tra luglio e settembre 2025, chi la presenta a ottobre 2025 riceve il tra gennaio e marzo 2026. Se il trasferimento dei dati tra INPS e SII richiederà più tempo del previsto, il bonus spetta comunque, anche se in un secondo momento. FONTE TICONSIGLIO.COM