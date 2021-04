Nuovo Bauhaus Europeo, Forte (PD): Regione ed enti locali segnalino idee e progetti per la sostenibilità

“La Regione e gli enti locali si facciano promotori dell’iniziativa del Nuovo Bauhaus Europeo lanciata dalla commissione europea per ideare nuovi stili di vita nelle città del futuro, abbinando estetica, sostenibilità ed inclusione. In particolare, nei giorni scorsi, è stato lanciato il New European Bauhaus Prize, un premio che, attraverso le due categorie previste, si pone il duplice obiettivo di dare visibilità a progetti esistenti in tutta Europa che illustrano i valori cui si ispira il nuovo Bauhaus europeo e di sostenere le nuove generazioni affinché sviluppino idee emergenti. La competizione prevede dieci categorie che vanno dalla rigenerazione di spazi urbani e rurali alla reinvenzione di luoghi di incontro e condivisione. Per ogni categoria, ci sono due sezioni di concorso. La prima, i New European Bauhaus Awards, è dedicata a progetti già completati al momento della domanda; la seconda, i New European Bauhaus Rising Stars, riguarda idee presentate da giovani talenti di età inferiore ai 30 anni. I vincitori della prima sezione riceveranno in premio 30mila euro, quelli della seconda 15mila. Esistono, nei nostri territori, esperienze, progetti e idee che contemplano sostenibilità, inclusione, bellezza: serve l’aiuto di tutti per renderle visibili e valorizzarle”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Pd Enrico Forte.

COMUNICATO STAMPA