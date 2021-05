Nuovo assetto societario per il Cassino Calcio che nella giornata di venerdì ha ufficializzato le nuove cariche del settore giovanile in vista della stagione sportiva 2021/2022; Giuseppe Di Prete, già responsabile della scuola calcio, andrà a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo, unificando cosi le due cariche legate all’attività di base e al settore agonistico; Prof. Marco Cerri, già responsabile dell’area motoria, è invece il nuovo Responsabile tecnico dell’area agonistica; Angelo Ferro viene confermato dalla società come Presidente onorario del settore giovanile. Ulteriori figure che andranno a migliorare ulteriormente l’organizzazione, verranno comunicate appena individuate, comunque prima della nuova Stagione calcistica. La società della città martire, presieduta da Nicandro Rossi, ribadisce la propria “Linea Verde” puntando forte sui giovani che tante soddisfazioni hanno regalato negli ultimi anni, puntando a diventare sempre più punto di riferimento per tutto il territorio del Basso Lazio e dell’Alto Casertano. L’obiettivo della società è quello di migliorare quanto di buone fatto in questi anni, favorendo lo sviluppo di un progetto tecnico ed organizzativo che vada a migliorare ulteriormente la struttura attraverso una programmazione mirata e finalizzata al miglioramento degli atleti da poter gradualmente inserire nella rosa della prima squadra.



