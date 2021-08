Nuovo acquisto per il Ceccano Calcio

Ancora novità in entrata per il Ceccano Calcio 1920. Il sodalizio del presidente Gianluca Masi annuncia l’acquisizione delle prestazioni sportive di Mattia Moscardini, giovane classe 2002, proveniente dal Sora, con cui ha affrontato il campionato di Eccellenza.

Un acquisto importante e che persegue la linea giovane del club rossoblu. Moscardini è un esterno di talento e ceccanese doc, di nascita e per formazione calcistica, avendo completato il percorso di formazione nel settore giovanile ceccanese.

La società, per parola del direttore Tonino Pizzuti, si dice “soddisfatta per l’arrivo di Moscardini. Un calciatore, che insieme a tanti altri giovani, rafforza il gruppo dei calciatori ceccanesi in rosa. Un risultato importante del lavoro che storicamente viene svolto a Ceccano nell’ambito del settore giovanile. Ancora una volta la prima squadra avrà in rosa tanti ragazzi nati e cresciuti calcisticamente nella nostra città”.

Il giovane Mattia Moscardini è “orgoglioso di vestire la maglia del Ceccano Calcio”, e si dichiara “pronto a mettersi a completa disposizione del mister e dei compagni, per fare bene nella prossima stagione”.

Un colpo che va a rafforzare la rosa a disposizione di mister Mirco Carlini. Gruppo che sta affrontando l’avvio del percorso di preparazione atletica, in vista dell’inizio del campionato di Promozione. Un’annata di ripartenza dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, che vedrà in campo un Ceccano Calcio guidato dai giovani talenti locali, che sono pronti al massimo impegno per il bene della squadra e per il blasone dei colori rossoblu.

Mattia Moscardini (a dx), con il direttore Tonino Pizzuti

COMUNICATO STAMPA