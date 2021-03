Nuovi programmi in onda su Radio Civita InBlu: Radio bla bla, Fammi un sorriso, Debutti e Generazione u-mana

Partono da oggi su Radio Civita InBlu quattro nuove produzioni che si aggiungono ai programmi in onda sull’emittente del Lazio sud e alta Campania. Radio bla bla, ideato e condotto da Peter Ercolano, con Giuseppe Prisco, Monica Lupo e i ragazzi delle Comunità Insieme; Fammi un sorriso, con Gianmarco Fiashini; Debutti, con Mario Carta; Generazione u-mana, con Miriam Jarrett.

“Dopo l’intesa settimana di Sanremo 2021 che ha visto alternarsi nove ragazzi tra speaker e fonici, per oltre 24 ore di diretta, interviste, podcast e conferenze stampa, si continua con nuove produzioni e collaborazioni che arricchiscono il palinsesto di Radio Civita InBlu. Un percorso radiofonico fatto di musica, informazione, intrattenimento e spiritualità, con un legame sempre forte al territorio e al sociale. Grazie a tutti i collaboratori, agli sponsor e sostenitori, ma soprattutto agli ascoltatori per l’affetto con cui ci ascoltano e seguono anche sui nostri socia” afferma il direttore don Maurizio Di Rienzo.

Radio Civita InBlu è la Radio on the Road, in onda nel basso Lazio e alta Campania dal 1988. Radio Civita InBlu si ascolta su www.radiocivitainblu.it, smart device, FM 90.7 nel golfo di Gaeta; FM 101.0 a Fondi e dintorni; FM 95.0 e 103.8 a Itri e Terracina; FM 91.9 in alta Campania. Da pochi giorni, è presente in visual radio sul sito e sulla app FM-World. Radio Civita InBlu è diretta dall’ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Gaeta. I podcast sono distribuiti da Spreaker sulle maggiori piattaforme audio ed è presente sui social network più diffusi.

COMUNICATO STAMPA