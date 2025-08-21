Nuovi investimenti per l’impiantistica sportiva scolastica: approvata la candidatura per 500mila euro per l’adeguamento e sistemazione dei campi sportivi “Volpi”

La Giunta comunale di Cisterna di Latina ha approvato la candidatura per l’assegnazione di un contributo regionale di € 500.000,00 destinato alla realizzazione dei lavori di adeguamento e sistemazione dei campi sportivi esterni dell’Istituto Comprensivo “A. Volpi”.

L’intervento rientra nell’avviso pubblico regionale, approvato con Determinazione n. G07765 del 18 giugno 2025, relativo al “Programma straordinario regionale di investimenti pubblici” di cui all’art. 6 della legge regionale n. 22 del 30 dicembre 2024 (annualità 2025-2027).

La decisione è stata assunta a seguito della rimodulazione del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025 (Delibera C.C. 33/2025), per consentire l’inoltro della richiesta di contributo e l’inserimento del nuovo investimento.

Il progetto, redatto dal Settore 3 del Comune, è stato approvato nella sua versione di fattibilità tecnico-economica per un quadro economico complessivo di € 500.000,00.

La copertura finanziaria sarà garantita interamente dal contributo regionale richiesto (100% dell’importo totale).

È previsto il rifacimento completo dei campi sportivi all’aperto, quali pista di atletica, salto in lungo, calcetto/basket, pallavolo (rimozione delle esistenti pavimentazioni e sottofondi, il rifacimento di tutte le pavimentazioni sportive, le recinzioni, attrezzaggio e segnatura dei campi). Inoltre la realizzazione di piastre per il posizionamento di panchine per gli atleti.

«Con la candidatura a questo importante investimento – affermano il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli -, l’Amministrazione comunale ribadisce la propria volontà di migliorare e potenziare l’impiantistica sportiva scolastica, offrendo agli studenti dell’Istituto “A. Volpi” strutture più sicure, moderne e funzionali».

