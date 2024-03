Nuovi interventi della Provincia sul territorio corese: in corso la messa in sicurezza della S.P. Le Pastine

Al via nuovi interventi da parte della Provincia di Latina in territorio corese. Si parla, nello specifico, della messa in sicurezza della S.P. Le Pastine attraverso piccoli impianti di pubblica illuminazione su alcune intersezioni stradali. A tal proposito, sono già partiti i lavori sull’intersezione della Provinciale con la strada del Castellone. In seguito, saranno interessate altre intersezioni ritenute critiche, come con la S.P. San Rocco ed altre.

“La nostra Amministrazione – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cori, già consigliere provinciale, Ennio Afilani – non può che ritenersi soddisfatta dell’attenzione che l’Amministrazione provinciale di Latina in questi ultimi anni ha avuto per il territorio corese. Oltre ai tanti interventi messi in atto in questi ultimi anni – basti ricordare la messa in sicurezza della SS.PP. Artena e della S.P. Giulianello-Rocca Massima, dove l’intervento si è concentrato in particolare sul rifacimento del manto stradale e della segnaletica, la messa in sicurezza della S.P. Bretella San Rocco, il cui scopo è stato creare un nuovo impianto di pubblica illuminazione su tutto il tratto, e la messa in sicurezza della S.P. San Rocco attraverso un attraversamento pedonale rialzato – arrivano ora questi nuovi interventi”.

Infine, la novità più recente è l’approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un marciapiede di collegamento sulla S.P. Bretella San Rocco. Questo intervento, inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 con annualità 2024, è stato accolto positivamente come ulteriore passo avanti nella promozione della sicurezza e della mobilità pedonale nella zona.

COMUNICATO STAMPA