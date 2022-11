Nuovi blocchi al superbonus, Gianluca Quadrini: “rischio per le nostre imprese”

Le continue modifiche e i nuovi blocchi del sistema del superbonus rischiano di mettere seriamente in ginocchio le imprese italiane. “ Troppe incognite e troppe restrizioni costringeranno migliaia di aziende a fare i conti con una crisi di liquidità e a fermare molti dei cantieri gia avviati” – dichiara Gianluca Quadrini, Delegato alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico Anci Lazio alla luce delle ultime notizie emerse riguardo i cambiamenti delle regole del superbonus. “Cambiando in corso d’opera i bonus fiscali, cambieranno inevitabilmente le condizioni economiche dei contratti firmati, che dal 110% passeranno al 90% con il rischio di far saltare molte imprese non in grado di sostenere nuovi investimenti, di fermare i cantieri e di agevolare, cosa gravissima, le organizzazioni criminali favorendo il fenomeno dell’usura. Per cui da un superbonus, che nasce come misura di tutela e ripresa economica, si rischia di avere l’effetto contrario. Ritengo – continua Quadrini – che per scongiurare che l’economia del nostro bel Paese venga messa nella condizione di non rialzarsi facilmente, il governo deve, in tempi rapidissimi, ragionare ed evitare di replicare gli errori commessi nel passato. Deve ragionare sull’ampliamento della capienza fiscale delle banche in modo da evitare la chiusura dei cantieri, risolvere il paradosso dei cassetti fiscali pieni di crediti che le imprese non riescono a liquidare, stabilire delle regole fisse per evitare continue modifiche . Insomma, dare la possibilità alle imprese di lavorare serenamente. Solo in questo modo si potrà salvare il tessuto economico italiano.”

COMUNICATO STAMPA