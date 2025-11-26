Nuove Videocamere OCR ad Alatri: Rafforzata la Sicurezza sul Territorio

Il Progetto presentato dal Comune di Alatri è risultato, nell’ambito del bando regionale “Sicurezza in comune”, tra quelli che sono stati finanziati. Grazie a tale finanziamento sono state installate 6 nuove videocamere di videosorveglianza con tecnologia OCR (Optical Character Recognition, Riconoscimento Ottico dei Caratteri).

Tali sistemi, di ultima generazione, garantiscono la massima efficienza nel controllo del territorio e garantiscono uno strumento straordinariamente efficace per le forze di sicurezza nel contrasto agli illeciti.

I nuovi impianti garantiranno un controllo puntuale di un’ampia area del territorio che comprende il Centro Storico, la zona delle Civette, la zona di Colleprata, l’area su cui insistono Ospedale, Area Mercatale, Impianti sportivi, Scuole nella zona di Madonna della Sanità/Chiappitto. Grazie al lavoro congiunto del Comando della Polizia Locale, coordinato dal Comandante Nicola Bucciarelli, del CED comunale, coordinato dall’ing. Gabriele Agostini, e del geom. Antonio Colantoni, del settore Tecnico, del geometra Gianmpiero Castagnacci dell’Uff. manutenzioni, il progetto è stato portato a termine in tempi molto stretti.

Nella mattinata del 21 novembre l’impianto è stato collaudato e, completati gli adempimenti amministrativi, sarà messo in funzione in maniera completa.

Il nuovo impianto di videosorveglianza, in uso dalla Polizia Locale, alla luce del protocollo di condivisione stipulato dal Comune di Alatri con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, sarà messo a disposizione anche della Stazione dei Carabinieri di Alatri.

L’Amministrazione comunale aggiunge un nuovo fondamentale tassello nelle politiche di sicurezza del territorio fornendo alle forze dell’ordine uno strumento che garantirà maggiore efficacia e prontezza nella lotta ai comportamenti illeciti e nella tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca:

“Desiderio esprimere un sincero ringraziamento al Comandante della Polizia Locale Nicola Bucciarelli e a tutto il Comando della Polizia Locale, all’ingegnere Gabriele Agostini del CED comunale e al geom. Antonio Colantoni del Settore Tecnico, al geom.Giampiero Castagnacci dell’Uff Manutenzioni, nonché al delegato alla Polizia Locale e Sicurezza Ivan Dell’Uomo.

Il loro impegno e la loro professionalità hanno permesso di realizzare in tempi rapidissimi un progetto strategico per la sicurezza della nostra città.

Con queste nuove tecnologie compiamo un altro passo importante verso un controllo più efficace del territorio, offrendo supporto concreto alle forze dell’ordine e maggiore serenità ai cittadini.

Alatri continua a investire nella tutela e nella sicurezza della cittadinanza”.

“L’iniziativa che abbiamo intrapreso come Amministrazione rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle politiche di sicurezza sul territorio.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i professionisti coinvolti per l'impegno, la competenza e la collaborazione dimostrata durante ogni fase del percorso.

