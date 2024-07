Nuove Telecamere di Videosorveglianza nell’Area Mercatale di Torrice: Sicurezza e Innovazione per la Comunità

L’area mercatale di Torrice è al centro di un importante intervento di modernizzazione e sicurezza, grazie anche all’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. Questo progetto, attentamente monitorato dal presidente del consiglio Maurizio Fiacco, rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela e nella valorizzazione del territorio.Questi nuovi dispositivi si aggiungono a quelli già presenti, creando una rete di monitoraggio ancora più efficace e capillare. Uno degli obiettivi principali è garantire la sicurezza della nuova area fitness dedicata al calisthenics, che è in fase di completamento e verrà presto inaugurato.

È fondamentale sottolineare che, qualora si verificassero atti di vandalismo, gli autori di tali comportamenti saranno perseguiti penalmente. La tolleranza nei confronti di queste azioni sarà pari a zero, poiché tali comportamenti danneggiano non solo le strutture, ma l’intera collettività. Infatti, il vandalismo compromette la fruibilità degli spazi pubblici, privando la comunità di risorse e servizi importanti.

Il campo di calisthenics, progettato per essere un punto di riferimento per gli appassionati di questa disciplina sportiva, sarà una delle attrazioni principali dell’area. Le nuove telecamere permetteranno di monitorare costantemente questa zona, assicurando tranquillità ai frequentatori e prevenendo atti vandalici o comportamenti scorretti.

Accanto al campo di calisthenics, un altro progetto di grande rilevanza è la ristrutturazione dello chalet presente nell’area. Questo edificio è stato completamente rinnovato, con un’attenzione particolare al risparmio energetico. Sono stati installati pannelli fotovoltaici che garantiranno una gestione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Lo chalet, una volta inaugurato, offrirà un ambiente accogliente e moderno per le attività della comunità.

Un ulteriore miglioramento previsto è l’asfaltatura dell’intero parcheggio dell’area mercatale. Questo intervento renderà la zona più accessibile e fruibile, facilitando l’afflusso di visitatori e migliorando la logistica per eventi e mercati.

Il Sindaco Alfonso Santangeli ha espresso grande soddisfazione per l’avanzamento dei lavori e ha sottolineato l’importanza di tali interventi per il futuro di Torrice e ha dichiarato: ”Con questi progetti, Torrice si conferma una comunità attenta alle innovazioni e alla sicurezza, pronta a offrire spazi moderni e sostenibili ai suoi cittadini. L’inaugurazione imminente sarà non solo una celebrazione dei nuovi spazi, ma anche un’occasione per ribadire l’impegno verso un futuro più sicuro e sostenibile. L’installazione delle telecamere di videosorveglianza rappresenta un passo significativo verso la tutela del bene comune e il miglioramento della qualità della vita. La collettività deve sentirsi sicura e rispettata nei luoghi pubblici, e questo intervento mira a garantire che ogni cittadino possa godere degli spazi comuni senza timori. Ogni atto vandalico verrà quindi affrontato con la massima severità, nell’interesse di preservare il patrimonio pubblico e il benessere della comunità.”

COMUNICATO STAMPA