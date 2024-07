Nuove scoperte archeologiche tra storia e natura: Aurunci svelati

Campodimele, 27 luglio 2024 – Il Parco Naturale di Monti Aurunci, in collaborazione con l’Associazione “Archeologia Diffusa” e il comune di Campodimele, annuncia un evento per tutti gli appassionati di archeologia e storia.

Aurunci Svelati: Insediamento altomedievale Sant’Andrea

L’evento, che si terrà il 27 luglio 2024 presso la Sala Conferenze del Palazzetto della Cultura in Viale Glorioso, Campodimele, avrà inizio alle ore 17:00 e sarà gratuito per tutti i partecipanti. Durante l’incontro verranno presentati i risultati degli scavi archeologici condotti presso l’insediamento altomedievale di Sant’Andrea, un sito di grande rilevanza storica.

Interventi: Parteciperanno all’incontro

Prof. Edoardo Vanni, Università per Stranieri di Siena

Tommaso Grossi, Sindaco del Comune di Campodimele

Fiorello Casale, Commissario Straordinario dell’Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci

Programma della Giornata

La giornata avrà inizio alle ore 10:00 con il ritrovo presso l’Ostello Ossigeno (Strada Regionale 82, loc. San Nicola, Itri LT). Da qui, alle ore 10:30, i partecipanti si trasferiranno al cantiere di scavo in località Sant’Andrea per una visita guidata curata dai ricercatori e archeologi dell’Associazione “Archeologia Diffusa”. Il rientro all’Ostello Ossigeno è previsto per le ore 12:30.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340 1567103 o scrivere all’indirizzo e-mail archeologiadiffusa@gmail.com.

Contatti:

Telefono: 340 1567103

E-mail: archeologiadiffusa@gmail.com

Luogo dell’evento: Sala Conferenze – Palazzetto della Cultura, Viale Glorioso, Campodimele

Organizzatori: Parco Naturale dei Monti Aurunci, Comune di Campodimele, Associazione “Archeologia Diffusa