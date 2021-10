Nuove linee di indirizzo per l’esercizio dell’Attività Libero Professionale

Firmato l’accordo tra la ASL di Frosinone e le principal sigle sindacali per l’esercizio dell’Attività Professionale.

Primo passo nel miglioramento dei percorsi interni. La Direzione Strategica Aziendale, ha cercato di accogliere le istanze dei professionisti in materia di attività libero professionale, anche con la condivisione unanime delle OO.SS., ha fatto i primi accordi per migliorare l’esercizio dell’attività libero professionale in strutture sia interne che esterne all’Azienda ovvero presso studi privati di professionisti, collegati in rete con il sistema RECUP, e presso strutture private non accreditate.

Tutto sarà trasparente e migliore sia per il professionista, che non avrà più mille ostacoli e incertezze, ma anche per il cittadino al quale si garantisce trasparenza.

Si ringrazia il tavolo tecnico che sta permettendo di fare passo dopo passo un’azienda innovata e sempre più funzionante.

Hanno sottoscritto l’accordo con la ASL di Frosinone le seguenti sigle sindacali: Anaao, Cimu, Aaroi, Fp Cgil, Fvm, Fegmed, Cisl Medici, Anpo, Uil fpl, Sumai.

COMUNICATO STAMPA ASL FROSINONE