Nuove isole ecologiche a Mola e App Junker, UAC – M5S: “Formia al passo con i tempi”

“Le nuove isole ecologiche nel Borgo di Mola miglioreranno la vivibilità del quartiere consentendo ai gestori delle attività di migliorare il proprio senso di appartenenza, aiutando tutti, soprattutto i residenti, affinché il decoro ritorni di casa nel borgo”. Così commentano la prossima installazione delle isole ecologiche sperimentali volute dall’amministrazione Villa i movimenti Un’Altra Città e 5 Stelle di Formia. “Se vi sarà una proficua ricaduta, intendiamo sostenere e sollecitare altre isole in luoghi particolari della città, dove residenti ed attività vivono le problematicità a stretto contatto. A questo, inoltre, si aggiunge la possibilità per ogni cittadino di Formia di installare in forma gratuita Junker sul proprio telefono, un App già presente sui principali store, gestita in città da Formia Rifiuti Zero e che consente di individuare agevolmente la tipologia dei rifiuti per una loro migliore differenziazione, un efficiente sistema informativo sulle attività di raccolta e spazzamento e un sistema, in attivazione, di segnalazione di abbandono rifiuti. Sono novità concrete – concludono i due Movimenti -, di cui la nostra Città ha bisogno e che la mettono al passo con i tempi”.

COMUNICATO STAMPA